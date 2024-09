Aperçu

Des réalisations communes. Un succès partagé. Les prix IBM Partner Plus récompensent les collaborateurs et collaboratrices qui travaillent ensemble pour rendre le monde meilleur. Ils mettent à l'honneur celles et ceux qui unissent leurs forces pour trouver de nouvelles solutions à d'anciens problèmes, qui transforment des analyses en idées influentes et qui s'associent pour un résultat vraiment lumineux. L'innovation est un procédé complexe qui nécessite un travail d'équipe. Nous tenons donc à mettre en avant les personnes qui nous font toutes et tous aller de l'avant.