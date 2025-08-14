Alimenter les agents d’IA en utilisant les données Z : présentation d’IBM Z et de l’intégration Salesforce Data Cloud Zero Copy

13 août 2025
Bien qu’elles disposent d’un immense volume d’informations, notamment des dossiers clients, des transactions financières, des informations opérationnelles et des décennies de données, la plupart des entreprises continuent à sous-exploiter ces données. Selon Seagate et D&B, 68 % des données d’entreprise restent sous-analysées dans la plupart des organisations et jusqu’à 82 % d’entre elles sont contraintes par les silos de données. Le succès des initiatives d’IA générative dépend de la manière dont les entreprises peuvent accéder, gérer et tirer parti de leurs données d’entreprise pour les modèles IA et l’analytique approfondie.
Ces obstacles limitent non seulement l’innovation, mais réduisent également le ROI des initiatives en matière d’IA. En fait, les entreprises qui monétisent efficacement des données fiables et de haute qualité obtiennent un ROI près de deux fois plus élevé grâce à l’IA , soit 9 % contre 4,8 %. Le message est clair : déverrouiller la valeur des données d’entreprise n’est plus une option. À l’ère de l’IA, c’est un élément essentiel en termes de concurrence.
C’est pourquoi nous mettons la puissance d’ IBM watsonx, le mainframe IBM Z, IBM Data Gate for watsonx et la technologie Salesforce Zero Copy à la pointe de l’innovation d’entreprise. Cette intégration entre IBM watsonx.data et Salesforce Data Cloud représente un grand pas en avant dans la manière dont les entreprises peuvent activer leurs données en toute sécurité, efficacement et sans avoir à déplacer des données complexes.
Pendant des années, les entreprises se sont appuyées sur IBM Z pour alimenter les opérations essentielles dans tous les secteurs, de la banque et de l’assurance à la santé et aux gouvernements. Les entreprises du monde entier tirent parti de mainframe pour héberger leurs données transactionnelles les plus précieuses. Mais l’accès à ces données pour les applications d’IA modernes nécessitait traditionnellement des processus d’extraction, de transformation, de chargement (ETL) qui étaient coûteux, lents et sujets aux doublons.
Avec Zero Copy File Federation, ce paradigme change : IBM Data Gate for watsonx permet aux organisations d’intégrer leurs précieuses données IBM Z dans IBM watsonx.data, le data lakehouse hybride et ouvert pour l’IA.
L’intégration fluide et sans copie de watsonx.data avec Salesforce Data Cloud, rendue possible par la plateforme ouverte Apache Iceberg, permettra aux deux plateformes d’accéder virtuellement aux données de l’entreprise et de les interpréter en temps réel. Le résultat est une base puissante pour les données de Z et Salesforce qui peut être utilisée pour des cas d’utilisation innovants de l’IA agentique. Elle déverrouille de nouvelles possibilités pour une automatisation intelligente et un engagement client personnalisé.
Ceci ne concerne pas seulement l’accès aux données ; il s’agit de permettre une action intelligente. En combinant les données mainframe essentielles avec les riches données d’interaction client de Salesforce, les entreprises peuvent générer des informations en temps réel alimentées par l’IA pour un engagement plus personnalisé et proactif avec les clients et pour des workflows optimisés.
Grâce à cette intégration,Agentforce de Salesforce peut exploiter en toute sécurité les magasins de données sur le mainframe et les données structurées dans IBM Db2 for z/OS ou d’autres bases de données mainframe pour comprendre instantanément l’historique, les préférences et le sentiment d’un client. Résultat ? Des solutions plus rapides, des recommandations plus intelligentes et des conversations plus enrichissantes.
Cette intégration entre IBM et Salesforce déverrouille déjà des cas d’utilisation puissants à travers les secteurs. En fédérant les données mainframe dans Salesforce Data Cloud, les entreprises peuvent activer des informations qui étaient auparavant piégées dans des silos. Voici 4 cas d’utilisation :
L’un des aspects les plus importants de ce partenariat est qu’il ne nécessite pas de remplacer l’infrastructure existante. Les clients IBM peuvent continuer à compter sur la résilience et la sécurité d’IBM Z tout en bénéficiant de nouvelles capacités d’activation via Salesforce. Préserver l’intégrité des systèmes hybrides tout en adoptant l’agilité de l’IA moderne est un avantage indéniable.
« Ce partenariat avec Salesforce et la puissance de Zero Copy est un énorme avantage pour nos clients communs », déclare Edward Calvesbert, vice-président de la gestion des produits, Plateforme watsonx. « Il s’agit de donner aux entreprises les moyens de briser les silos de données et de libérer tout le potentiel de toutes leurs données pour l’IA, sans avoir à se soucier de migrations de données complexes. Nous favorisons un avenir où de nouvelles informations seront exploitées de façon fluide et où les processus métier critiques sont automatisés. »
Chez IBM, nous engageons à créer un écosystème de données ouvert et connecté, un modèle où les données circulent librement et en toute sécurité sur toutes les plateformes et où l’IA repose sur la confiance et la transparence. Ce partenariat avec Salesforce incarne cette vision.
Ensemble, nous aidons les entreprises à dépasser les silos et à évoluer vers un avenir où les données fonctionnent plus mieux, plus intelligemment et plus rapidement. L’objectif a toujours été le même : stimuler l’innovation, améliorer l’expérience client et déverrouiller de nouvelles valeurs métier.
Participez à notre prochain webinaire avec les dirigeants d’IBM et de Salesforce pour découvrir comment Zero Copy remodèle l’IA d’entreprise.