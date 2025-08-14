Alimenter les agents d’IA en utilisant les données Z : présentation d’IBM Z et de l’intégration Salesforce Data Cloud Zero Copy

Bien qu’elles disposent d’un immense volume d’informations, notamment des dossiers clients, des transactions financières, des informations opérationnelles et des décennies de données, la plupart des entreprises continuent à sous-exploiter ces données. Selon Seagate et D&B, 68 % des données d’entreprise restent sous-analysées dans la plupart des organisations et jusqu’à 82 % d’entre elles sont contraintes par les silos de données. Le succès des initiatives d’IA générative dépend de la manière dont les entreprises peuvent accéder, gérer et tirer parti de leurs données d’entreprise pour les modèles IA et l’analytique approfondie.

Ces obstacles limitent non seulement l’innovation, mais réduisent également le ROI des initiatives en matière d’IA. En fait, les entreprises qui monétisent efficacement des données fiables et de haute qualité obtiennent un ROI près de deux fois plus élevé grâce à l’IA , soit 9 % contre 4,8 %. Le message est clair : déverrouiller la valeur des données d’entreprise n’est plus une option. À l’ère de l’IA, c’est un élément essentiel en termes de concurrence.

C’est pourquoi nous mettons la puissance d’ IBM watsonx, le mainframe IBM Z, IBM Data Gate for watsonx et la technologie Salesforce Zero Copy à la pointe de l’innovation d’entreprise. Cette intégration entre IBM watsonx.data et Salesforce Data Cloud représente un grand pas en avant dans la manière dont les entreprises peuvent activer leurs données en toute sécurité, efficacement et sans avoir à déplacer des données complexes.