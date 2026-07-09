Annonce d’IBM Bob Premium Package for Java : accélérer la modernisation des applications Java d’entreprise

IBM Bob est un partenaire de développement alimenté par l’IA destiné aux équipes de développement d’entreprise. Il facilite la planification, l’exécution, la validation et la gouvernance des tâches de modernisation en plusieurs étapes tout au long du cycle de développement logiciel. Il associe l’IA à une orchestration agentique pour permettre aux équipes de passer d’une assistance au code isolée à des workflows de modernisation structurés et gouvernés.

S’appuyant sur IBM Bob, le Premium Package for Java Modernization propose des workflows spécialisés pour moderniser les applications Java d’entreprise. Il facilite l’analyse des applications, la coordination des mises à jour, la validation des modifications et la mise en œuvre d’une gouvernance pour l’ensemble des initiatives de modernisation, notamment les mises à niveau de version Java, la modernisation de l’interface utilisateur et la migration vers IBM WebSphere Liberty.

Il en résulte une approche plus reproductible de la modernisation des applications Java, ce qui permet aux équipes de travailler plus rapidement tout en conservant le contrôle sur les référentiels, les dépendances, les pipelines et les environnements d’exécution.