Annonce d’IBM Bob Premium Package for Java : accélérer la modernisation des applications Java d’entreprise

IBM Bob Premium Package for Java permet aux équipes de mieux comprendre leurs applications Java avant d’y apporter des modifications.
IBM annonce aujourd’hui la mise à disposition d’IBM Bob Premium Package for Java Modernization, qui propose des capacités spécialisées permettant aux équipes d’entreprise de moderniser leurs applications Java avec plus de rapidité, de cohérence et de confiance.
Les applications Java professionnelles sont au cœur des opérations métier critiques, mais de nombreuses entreprises gèrent des parcs Java anciens et volumineux, caractérisés par des environnements d’exécution et des cadres hérités, des dépendances complexes, une documentation limitée et des risques de sécurité croissants. Moderniser ces systèmes nécessite plus que d’accélérer la génération de code. Les équipes ont besoin de comprendre les applications, de coordonner l’exécution, de procéder à la validation, de mettre en place la gouvernance et de réduire les risques tout en préservant les systèmes dont dépend l’activité.
IBM Bob est un partenaire de développement alimenté par l’IA destiné aux équipes de développement d’entreprise. Il facilite la planification, l’exécution, la validation et la gouvernance des tâches de modernisation en plusieurs étapes tout au long du cycle de développement logiciel. Il associe l’IA à une orchestration agentique pour permettre aux équipes de passer d’une assistance au code isolée à des workflows de modernisation structurés et gouvernés.
S’appuyant sur IBM Bob, le Premium Package for Java Modernization propose des workflows spécialisés pour moderniser les applications Java d’entreprise. Il facilite l’analyse des applications, la coordination des mises à jour, la validation des modifications et la mise en œuvre d’une gouvernance pour l’ensemble des initiatives de modernisation, notamment les mises à niveau de version Java, la modernisation de l’interface utilisateur et la migration vers IBM WebSphere Liberty.
Il en résulte une approche plus reproductible de la modernisation des applications Java, ce qui permet aux équipes de travailler plus rapidement tout en conservant le contrôle sur les référentiels, les dépendances, les pipelines et les environnements d’exécution.
IBM Bob Premium Package for Java Modernization prend en charge trois workflows stratégiques de modernisation Java :
Ensemble, ces workflows permettent aux équipes Java de moderniser les applications critiques de manière plus sûre et progressive, sans dissocier la modernisation du cycle de développement.
IBM Bob Premium Package for Java Modernization contribue à apporter structure et gouvernance aux travaux de modernisation dans les environnements Java d’entreprise. Les équipes peuvent utiliser Bob pour prendre en charge les points de contrôle de validation, les validations humaines, les modifications de code traçables, la documentation automatisée, la génération de tests unitaires et la prise en compte des vulnérabilités CVE tout au long du processus de modernisation.
Par exemple, un développeur travaillant sur une mise à niveau de version Java peut lancer un workflow guidé pour analyser l’application, identifier les problèmes de compatibilité, mettre à jour les dépendances, appliquer les modifications de code et de configuration, exécuter les étapes de validation et préparer le travail en vue de son examen.
En combinant une orchestration alimentée par l’IA avec des workflows de modernisation spécifiques à Java et une gouvernance d’entreprise, ce Premium Package aide les équipes à mener à bien cette modernisation plus rapidement tout en réduisant les risques opérationnels, en améliorant la qualité logicielle et en préservant le contrôle sur les systèmes critiques pour la production.
Blue Pearl a utilisé IBM Bob pour moderniser une base de code Java, passant de Java 11 à Java 25, et a ainsi accéléré la livraison d’environ 90 %, en accomplissant le travail en 3 jours contre plus de 30 jours environ avec une approche classique. Ce résultat montre ce qu’il est possible de réaliser lorsque la modernisation Java s’appuie sur des workflows structurés, une compréhension au niveau du système, un processus de validation et des règles de gouvernance, plutôt que sur un assistant d’IA isolé.
Vous souhaitez essayer Bob ? Découvrez notre essai gratuit. Vous pouvez également consulter la page produit d’IBM Bob pour en savoir plus sur IBM Bob Premium Package for Java et sur la façon dont les capacités de modernisation Java spécialisées permettent aux équipes de travailler plus rapidement tout en bénéficiant d’un meilleur contrôle.