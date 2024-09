Comme pour la plupart des choses liées à l’informatique, en particulier lorsque vous envisagez d’ajouter l’IA au reste, le coût est toujours un facteur à prendre en compte. Selon un rapport publié en 2023, parmi les personnes interrogées, les responsables informatiques s’attendent à ce que leurs budgets consacrés à l’IA générative soient 3,4 fois plus importants que ce qu’ils prévoyaient il y a encore quatre mois. Mais ces mêmes responsables pensent que l’investissement portera ses fruits. Près des trois quarts (74 %) des investissements d’IA générative iront aux RH, à la finance, au service client, aux ventes et au marketing, ainsi qu’à l’informatique, avec un objectif de réduction des coûts.2



« Les organisations cherchent toujours comment réduire leurs coûts. Pour démarrer un projet d’automatisation informatique, il vous faut adopter de nouveaux outils et acquérir de nouvelles licences ou de nouveaux services SaaS, ce qui entraîne des coûts. Mais la possibilité de faire de futures économies en utilisant l’automatisation informatique est réelle, avec de véritables retours sur investissement. » —Keri Olson

Mais surtout, en tant que leader, vous devez réfléchir davantage à l’impact de la technologie sur votre façon de travailler et sur celle de vos employés, ainsi que sur la manière dont votre organisation interagit avec ses clients. L’implémentation de l’automatisation informatique consiste vraiment à comprendre les objectifs de l’entreprise, puis à créer une stratégie pour les atteindre au mieux. Il s’agit également de choisir les bonnes technologies et solutions et de développer un plan de mise en œuvre. Ce déploiement nécessitera également davantage de compétences différentes au sein de vos équipes informatiques, telles que des spécialistes en prompt engineering d’IA, des ingénieurs ML, des data scientists en IA, des formateurs en IA et des éthiciens en IA.



« Cherchez des outils d’automatisation informatique faciles à implémenter, comme les logiciels SaaS. Dans ce domaine, il faut privilégier les solutions les plus faciles à implémenter et à rendre opérationnelles. Trouvez un outil capable de vous accompagner, quelle que soit l’étape où vous en êtes, et d’évoluer au même rythme que votre entreprise. » —Keri Olson