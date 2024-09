Aujourd’hui, le succès d’une entreprise se mesure par la disponibilité et les scores élevés de satisfaction client. L’informatique est le maillon essentiel. En effet, dans notre monde hautement numérisé, il s’agit de l’activité qui fait des applications et de la santé des applications une priorité, non seulement pour les équipes informatiques et les DSI, mais aussi pour l’ensemble de la direction.



L’explosion récente de l’IA générative et les possibilités qu’elle offre placent l’informatique, ses équipes, ses outils et ses processus, à un moment critique. Alimentée par l’IA, l’informatique a le potentiel de devenir non seulement indispensable à l’organisation, mais aussi un moteur essentiel pour la productivité des employés, l’innovation, la gestion responsable et les grands changements culturels.



Mais l’informatique s’accompagne aussi de défis. Générer un retour sur investissement, gérer les attentes des employés et créer des systèmes fiables à des fins d’éthique et de gouvernance peut sembler intimidant. Pourtant, les risques de maintenir un statu quo obsolète ou pire encore, de prendre du retard par rapport à la concurrence, sont encore plus grands. Alors que les entreprises cherchent la voie la plus intelligente à suivre, il est temps pour les DSI et leurs équipes informatiques d’élaborer un plan alimenté par l’IA, un plan « AI first » et non « AI plus », car donner la priorité à l’IA change la façon dont vous pensez, dont vous fonctionnez et dont vous travaillez avec vos employés, clients et fournisseurs.



Grâce aux recherches et aux informations des professionnels IBM de l’IA et de l’informatique, ce guide propose des pistes pour adapter, actualiser ou repenser l’approche que vous avez de votre propre stratégie en matière d’informatique et d’IA.