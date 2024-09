Ces dernières années, de nombreuses équipes informatiques ont vu leur influence décliner. En particulier grâce à l’essor des options low-code et no-code (le type d’applications qui ne nécessite pas l’intervention d’un programmeur traditionnel), les unités commerciales ont eu encore plus de liberté pour contourner l’informatique et, au moins pour la partie la moins complexe, pour avancer plus rapidement. Bien qu’il soit préférable d’aller plus vite, surtout lorsqu’il s’agit de nouvelles fonctionnalités, ce rôle restreint n’est peut-être pas celui que les équipes informatiques souhaitent jouer.



« Le défi pour les équipes informatiques est de mieux s’aligner sur l’entreprise et d’être considérées comme des facilitateurs plutôt que comme un centre de coûts. Il est important d’amener les informaticiens à comprendre le fonctionnement de l’entreprise et à s’imprégner des fonctionnalités qui lui sont nécessaires pour leur permettre de mieux fournir ces services. Je ne pense pas que nous (tous) en fassions assez pour réellement intégrer les professionnels de l’informatique dans nos activités afin qu’ils comprennent la nature des postes et des responsabilités et ce qu’implique de remplir ces fonctions chaque jour. Si c’était le cas, ils seraient bien plus à même d’aider à élaborer et à choisir des solutions, ce qui réduirait la dépendance à l’égard des collaborateurs qui s’en chargent eux-mêmes. » —Melissa Long Dolson, vice-présidente, AIOps et intégration, IBM Technology Sales