Les progrès réalisés dans le domaine des grands modèles de langue et du traitement du langage naturel ont permis à l'IA générative d'être utilisée pour créer de nouveaux codes. L'IA générative simplifie et accélère la génération de code pour la modernisation des applications et l'automatisation informatique en permettant aux développeurs d'automatiser la création de code et la documentation. La création de code basée sur l'IA peut aider les entreprises à réduire les tâches répétitives et fastidieuses, augmentant ainsi la productivité et le retour sur investissement, tout en stimulant la croissance et l'accélération de la transformation du cloud hybride.