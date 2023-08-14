Comment l’IA générative met en corrélation les objectifs informatiques et commerciaux pour maximiser les résultats métier

L’utilisation efficace des ressources pour soutenir les objectifs commerciaux peut changer la donne pour toute entreprise. Mais d’importants obstacles retardent l’intégration de la technologie transformatrice dans les processus métier. Les chefs d’entreprise sont souvent confrontés à la réalité de ne découvrir les problèmes informatiques ayant un impact sur leurs opérations qu’après les plaintes des clients, ce qui leur laisse peu de possibilités d’atténuer les problèmes de manière proactive. Le manque de sensibilisation en temps opportun entrave la résolution rapide des problèmes et entraîne un décalage entre les efforts de l’équipe informatique et les objectifs globaux de l’organisation. Ce décalage est encore exacerbé par la nécessité d’utiliser plusieurs équipes d’assistance fournisseurs pour résoudre les problèmes, détournant du temps et des ressources au détriment du cœur de métier.
Le potentiel transformateur de l’IA générative, associé à la mise en œuvre stratégique et à la collaboration, peut faire le lien entre les objectifs informatiques et commerciaux pour favoriser une réussite continue et permettre à votre organisation d’obtenir des résultats commerciaux ciblés.
Les percées en matière d’IA générative alimentée par de grands modèles de langage (LLM) continuent d’inspirer de nouvelles solutions qui aident les entreprises à surmonter ces défis organisationnels durables. Ces avancées s’inscrivent dans le sillage des sauts évolutifs des technologies des technologies de l’information et du cloud qui permettent aux entreprises de tous les secteurs de croître à l’échelle, de s’étendre sur de nouveaux marchés et de trouver de nouvelles voies vers le succès. Parmi ces avancées, la principale est l’amélioration de la technologie de cloud hybride, qui facilite le déploiement, la gestion et la sécurisation des applications dans de multiples environnements cloud.
Cependant, un parc hybride cloud étendu peut rapidement devenir complexe et les équipes informatiques doivent passer beaucoup de temps à l’observer pour garantir la sécurité et l’opérationnalité. De nombreux réseaux informatiques organisationnels hébergent des dizaines de milliers d’applications fonctionnant au sein de leur réseau de cloud hybride. Avec un tel nombre d’applications, il devient très difficile pour les opérations informatiques de se concentrer sur la réalisation des résultats commerciaux souhaités. Chaque application crée un signal que les professionnels de l’informatique doivent observer et comprendre rapidement pour déterminer la santé de l’application et du réseau, afin de pouvoir réagir si quelque chose a un impact négatif sur la performance de l’activité. Dans un environnement de cloud hybride complexe, il est difficile de corréler les opérations aux résultats de l’entreprise et de prendre des mesures proactives.
Les équipes informatiques observent et prennent des décisions en utilisant divers outils d’analyse des performances des applications pour déterminer l’état des nombreuses applications exécutées dans leur écosystème informatique et cloud hybride. Les chefs d’entreprise n’ont pas facilement accès à ces informations essentielles (ou à la formation technique nécessaire pour les comprendre), ce qui les laisse souvent démunis face aux complications informatiques et à leur impact potentiel sur le travail quotidien et les objectifs commerciaux. Cette disparité de communication peut être source de confusion et d’inefficacité dans la gestion des problèmes critiques.
Transmettre efficacement l’impact des problèmes techniques aux parties prenantes concernées est un défi de taille. Les entreprises ont du mal à adapter leur communication aux différents acteurs, car l’expertise technique des diverses parties prenantes est souvent différente.
Les opérations informatiques doivent s’assurer que les différents systèmes et plateformes intégrés restent parfaitement observables, ce qui nécessite des efforts et une coordination considérables. Déterminer les indicateurs clés de performance (KPI) appropriés pour mesurer l’efficacité des efforts d’observabilité peut également s’avérer difficile, car les indicateurs pertinents doivent démontrer la valeur et l’impact de l’observabilité sur les opérations métier (ce qui n’est pas toujours clair dans un contexte informatique). Les opérations informatiques doivent montrer comment l’observabilité contribue directement à la réussite et aux résultats de l’entreprise.
Les outils d’observabilité standard permettent aux experts de surveiller et d’analyser les alertes informatiques afin de déterminer leur pertinence pour l’entreprise. Cependant, ce processus n’est souvent pas aligné sur les priorités de l’entreprise, ce qui entraîne des inefficacités et une mauvaise communication. Communiquer l'impact commercial des problèmes informatiques aux bonnes parties prenantes est une tâche complexe, car les chefs d'entreprise ont besoin d'informations contextualisées pour prendre des décisions éclairées.
Malgré ces défis, l’application de l’IA générative offre une solution prometteuse pour aider les entreprises à optimiser la valeur métier tout en minimisant les impacts informatiques négatifs. Les opérations informatiques peuvent mettre à profit la flexibilité de l’IA générative (en termes de fonctionnalités multi-domaines et plus larges autour de la génération de contenu, de la synthèse, de la génération de code et de l’extraction d’entités) pour observer le réseau afin d’informer les experts informatiques des éventuels problèmes et événements informatiques. Parallèlement, les grands modèles de langage peuvent fournir des informations détaillées et contextuelles pour articuler et spécifier les impacts informatiques sur les différents segments de l’entreprise.
L’IA générative permet de combler le fossé en transmettant les informations relatives aux alertes informatiques aux bonnes parties prenantes dans un langage qu’elles peuvent comprendre, avec des détails pertinents. Elle peut fournir des informations personnalisées en fonction du profil de l’entreprise, ce qui permet aux parties prenantes de comprendre l’impact spécifique du problème.
L’IA générative utilise des LLM pour informer les utilisateurs professionnels de l’impact sur leurs processus, en indiquant quel aspect spécifique de leur processus est affecté. Elle peut fournir des informations telles que le point d’impact, les implications pour leur division ou leur centre de profit, et l’effet global sur l’entreprise.
Par exemple, supposons qu’une interface entre Salesforce et SAP tombe en panne. Dans ce cas, l’IA générative peut fournir des détails sur la façon dont l’événement informatique s’est produit (comme un problème d’interface ou de chargement de données) et identifier tous les processus en aval susceptibles d’affecter les résultats pour l’activité. Les opérations informatiques peuvent ensuite informer les parties prenantes du problème en utilisant un langage spécifique au domaine généré par l’IA pour aider les responsables commerciaux de l’entreprise à comprendre le contexte de l’événement et ses impacts potentiels. En outre, l’IA générative peut offrir des solutions de contournement ou des étapes alternatives permettant aux utilisateurs professionnels de continuer leurs opérations si leurs processus standard sont affectés. Ce niveau d’information contextualisée permet aux responsables de l’entreprise de poursuivre leurs opérations en douceur, même en cas de défis informatiques.
L’IA générative utilisant des LLM fournit une analyse plus rapide et plus précise. Elle permet aux organisations de transformer leurs opérations informatiques en favorisant la prise de décisions axées sur l’entreprise, ce qui conduit à des opérations plus efficaces. L’utilisation de l’IA générative pour valider et hiérarchiser les problèmes informatiques en fonction de leur pertinence pour l’entreprise et la communication personnalisée des problèmes informatiques aux parties prenantes appropriées permettent aux chefs d’entreprise de prendre des décisions avisées.
Bien qu’une solution totalement intégrée soit encore en cours de développement, l’IA générative utilisant les LLM permet de prévenir les responsables d’entreprise avec des informations contextuelles et de fournir des solutions possibles au-delà de la simple notification d’un événement. Les entreprises peuvent commencer à intégrer divers outils et systèmes pour exploiter ces avantages dès aujourd’hui. Les efforts d’intégration peuvent se concentrer sur l’intégration de l’IA générative dans les technologies existantes (telles que SAP, les interfaces CPI, Signavio et Salesforce) afin d’obtenir des résultats ciblés.
Ces intégrations permettent d’avoir une vue globale et un traitement efficace des alertes informatiques sur différents systèmes. IBM® Consulting propose des intégrations sur divers outils et nous pouvons garantir une solution à l’échelle de l’entreprise au-delà de plateformes propriétaires spécifiques.
L’IA générative présente une opportunité transformatrice pour les entreprises, qui leur permet de maximiser la valeur métier tout en minimisant les impacts informatiques négatifs. L’IA générative permet aux organisations de prendre des décisions éclairées et de maintenir des opérations fluides en alignant les opérations informatiques sur les priorités de l’entreprise, en exploitant des informations contextualisées et en fournissant des solutions de contournement ciblées.
