Comment l’IA générative met en corrélation les objectifs informatiques et commerciaux pour maximiser les résultats métier

L’utilisation efficace des ressources pour soutenir les objectifs commerciaux peut changer la donne pour toute entreprise. Mais d’importants obstacles retardent l’intégration de la technologie transformatrice dans les processus métier. Les chefs d’entreprise sont souvent confrontés à la réalité de ne découvrir les problèmes informatiques ayant un impact sur leurs opérations qu’après les plaintes des clients, ce qui leur laisse peu de possibilités d’atténuer les problèmes de manière proactive. Le manque de sensibilisation en temps opportun entrave la résolution rapide des problèmes et entraîne un décalage entre les efforts de l’équipe informatique et les objectifs globaux de l’organisation. Ce décalage est encore exacerbé par la nécessité d’utiliser plusieurs équipes d’assistance fournisseurs pour résoudre les problèmes, détournant du temps et des ressources au détriment du cœur de métier.

Le potentiel transformateur de l’IA générative, associé à la mise en œuvre stratégique et à la collaboration, peut faire le lien entre les objectifs informatiques et commerciaux pour favoriser une réussite continue et permettre à votre organisation d’obtenir des résultats commerciaux ciblés.

Les percées en matière d’IA générative alimentée par de grands modèles de langage (LLM) continuent d’inspirer de nouvelles solutions qui aident les entreprises à surmonter ces défis organisationnels durables. Ces avancées s’inscrivent dans le sillage des sauts évolutifs des technologies des technologies de l’information et du cloud qui permettent aux entreprises de tous les secteurs de croître à l’échelle, de s’étendre sur de nouveaux marchés et de trouver de nouvelles voies vers le succès. Parmi ces avancées, la principale est l’amélioration de la technologie de cloud hybride, qui facilite le déploiement, la gestion et la sécurisation des applications dans de multiples environnements cloud.

Cependant, un parc hybride cloud étendu peut rapidement devenir complexe et les équipes informatiques doivent passer beaucoup de temps à l’observer pour garantir la sécurité et l’opérationnalité. De nombreux réseaux informatiques organisationnels hébergent des dizaines de milliers d’applications fonctionnant au sein de leur réseau de cloud hybride. Avec un tel nombre d’applications, il devient très difficile pour les opérations informatiques de se concentrer sur la réalisation des résultats commerciaux souhaités. Chaque application crée un signal que les professionnels de l’informatique doivent observer et comprendre rapidement pour déterminer la santé de l’application et du réseau, afin de pouvoir réagir si quelque chose a un impact négatif sur la performance de l’activité. Dans un environnement de cloud hybride complexe, il est difficile de corréler les opérations aux résultats de l’entreprise et de prendre des mesures proactives.