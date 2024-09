Le paysage commercial actuel pose de nouveaux défis : comment assurer sa croissance numérique tout en répondant aux attentes des clients ? Dans quelle mesure l’entreprise est-elle vulnérabilisée par sa croissance numérique ?

Toujours plus sophistiquées, les tentatives de fraude et les cyberattaques exploitent les vulnérabilités des entreprises comme la vôtre, et les préjudices sont considérables. Chaque année, en moyenne, on vole 33 milliards de données personnelles, et le montant des dommages s’élève à 6 milliards de dollars. Et oui, vous disposez sans doute de quelques outils et applications pour tenter de vous protéger, mais les logiciels de détection de la fraude existants sont complexes, personnalisés et difficilement compatibles. Certaines entreprises utilisent jusqu’à 85 outils acquis auprès de 40 fournisseurs, avec pour conséquence une complexité accrue de leur infrastructure informatique et trop de données à traiter.

Comment gérer cette complexité et cette quantité excessive de données ? Grâce aux solutions de prévention de la fraude IBM Security®. Conçu pour simplifier la prévention de la fraude, IBM Security fiabilise l’identité numérique grâce à une authentification fluide et continue tout au long du parcours de l’utilisateur, dont il améliore l’expérience.