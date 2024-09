Les solutions IBM Trusteer vous aident à détecter les fraudes, à authentifier les utilisateurs et à établir une identité fiable tout au long du parcours client omnicanal. Trusteer utilise l’intelligence basée sur le cloud, l’IA et le machine learning pour identifier de manière globale les clients nouveaux et existants tout en améliorant l’expérience utilisateur. Des centaines d’entreprises de premier plan utilisent Trusteer pour sécuriser les parcours numériques de leurs clients et soutenir la croissance de leur entreprise.