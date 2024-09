La reprise après incident (DR) est un cadre stratégique associant politiques, procédures et produits pour protéger les opérations essentielles de l’entreprise et faciliter leur reprise après un événement imprévu aux conséquences désastreuses : catastrophe naturelle (tremblement de terre ou inondation), panne de système, erreur humaine ou cyberattaque. Les solutions de reprise après incident d’IBM permettent aux entreprises de faire face aux événements perturbateurs et de récupérer tout en limitant la pertes de données, en renforçant la résilience de ces dernières et en assurant la continuité de leur activité.