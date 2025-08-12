Explorez les possibilités. Nous répliquerons et créerons des environnements virtuels afin que vous puissiez relever les défis complexes de votre agence.
Participez à l’effort collectif. Travaillez main dans la main avec nos experts des domaines technologiques pour concevoir des architectures systèmes, des modèles IA/ML et des produits pour les utilisateurs finaux.
Allez au-delà du conceptuel. Testez physiquement ou virtuellement les environnements, les applications d’IA et les capacités informatiques de pointe que nous créons ensemble. Ensuite, nous itérerons jusqu’à ce que nous obtenions la solution dont vous avez besoin.
Chef des opérations spéciales américaines
Sciences et technologie
Mon équipe et oLabs développent actuellement un logiciel basé sur l’IA qui permet aux opérateurs spéciaux d’ingérer, de stocker, d’analyser et de diffuser des données essentielles de manière horizontale au sein des équipes et de manière verticale vers les échelons supérieurs et les agences nationales... Je n’ai jamais vu un environnement aussi collaboratif entre le département de la Défense, le SOCOM, les secteurs ou le monde universitaire. ”
Haut responsable de l’USSOCOM
En plus de 20 ans d’expérience en matière d’acquisition, je n’ai jamais vu un projet passer aussi rapidement du CRADA au Program of Record. Il faut une sacrée équipe pour y parvenir. ”
En tant que catalyseur permettant de résoudre les défis liés aux technologies complexes, oLabs® est une ressource essentielle pour faire progresser la technologie du gouvernement fédéral américain. Pour ce faire, nous nous immergeons dans l’environnement technologique de votre agence et collaborons avec vos experts et vos dirigeants afin de concevoir des solutions technologiques plus sécurisées, plus évolutives et centrées sur l’utilisateur. Que vos experts effectuent des exercices sur le terrain, se préparent aux opérations depuis les quartiers généraux ou que les professionnels de santé cherchent à déployer l’IA pour détecter les maladies plus tôt, chez oLabs, nous nous appuyons sur des observations contextuelles pour créer ces solutions adaptées à des situations réelles.
Située dans le nord de la Virginie, notre installation technologique offre une expérience d’innovation complète. Notre site de Reston, en Virginie, est équipé de systèmes informatiques haute performance, de GPU de pointe, d’interfaces système avancées, de dispositifs de communication, de drones, d’équipements destinés aux utilisateurs finaux et d’une salle obscure dédiée à la réalité virtuelle. Ici, nous pouvons vous démontrer nos capacités en matière de solutions en temps réel, donnant ainsi vie à vos visions.
L’écosystème d’IBM Consulting de centres de collaboration fédéraux a été conçu exclusivement pour répondre aux besoins des agences fédérales américaines et est dédié à aider ces agences à exploiter la puissance de l’IA et d’autres capacités informatiques avancées.
Vous souhaitez découvrir oLabs par vous-même ?