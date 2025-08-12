En tant que catalyseur permettant de résoudre les défis liés aux technologies complexes, oLabs® est une ressource essentielle pour faire progresser la technologie du gouvernement fédéral américain. Pour ce faire, nous nous immergeons dans l’environnement technologique de votre agence et collaborons avec vos experts et vos dirigeants afin de concevoir des solutions technologiques plus sécurisées, plus évolutives et centrées sur l’utilisateur. Que vos experts effectuent des exercices sur le terrain, se préparent aux opérations depuis les quartiers généraux ou que les professionnels de santé cherchent à déployer l’IA pour détecter les maladies plus tôt, chez oLabs, nous nous appuyons sur des observations contextuelles pour créer ces solutions adaptées à des situations réelles.