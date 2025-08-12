IBM oLabs

Stimuler l’innovation de l’edge à l’entreprise
Photo d’un paysage en mode tableau de bord avec des emplacements marqués à des fins différentes
Notre mission
Un homme se trouve derrière une table remplie de matériel, entouré d’un groupe d’hommes qui le regardent
Envision

Explorez les possibilités. Nous répliquerons et créerons des environnements virtuels afin que vous puissiez relever les défis complexes de votre agence.
Groupe de personnes en discussion autour d’une table avec deux ordinateurs portables
Collaborer

Participez à l’effort collectif. Travaillez main dans la main avec nos experts des domaines technologiques pour concevoir des architectures systèmes, des modèles IA/ML et des produits pour les utilisateurs finaux.
La main d’un homme tenant un petit hélicoptère
Prototypage et démonstration

Allez au-delà du conceptuel. Testez physiquement ou virtuellement les environnements, les applications d’IA et les capacités informatiques de pointe que nous créons ensemble. Ensuite, nous itérerons jusqu’à ce que nous obtenions la solution dont vous avez besoin.
Personnes équipées de matériel de topographie sur un trépied
Notre méthode

En tant que catalyseur permettant de résoudre les défis liés aux technologies complexes, oLabs® est une ressource essentielle pour faire progresser la technologie du gouvernement fédéral américain. Pour ce faire, nous nous immergeons dans l’environnement technologique de votre agence et collaborons avec vos experts et vos dirigeants afin de concevoir des solutions technologiques plus sécurisées, plus évolutives et centrées sur l’utilisateur. Que vos experts effectuent des exercices sur le terrain, se préparent aux opérations depuis les quartiers généraux ou que les professionnels de santé cherchent à déployer l’IA pour détecter les maladies plus tôt, chez oLabs, nous nous appuyons sur des observations contextuelles pour créer ces solutions adaptées à des situations réelles.
Photo de l’intérieur de l’installation technologique oLab
L’expérience oLabs

Située dans le nord de la Virginie, notre installation technologique offre une expérience d’innovation complète. Notre site de Reston, en Virginie, est équipé de systèmes informatiques haute performance, de GPU de pointe, d’interfaces système avancées, de dispositifs de communication, de drones, d’équipements destinés aux utilisateurs finaux et d’une salle obscure dédiée à la réalité virtuelle. Ici, nous pouvons vous démontrer nos capacités en matière de solutions en temps réel, donnant ainsi vie à vos visions.

Produits

CXEdge
La plateforme de données basée sur l’IA est conçue pour fonctionner sur du matériel SWaP-C (taille, poids, puissance et coût limités). Donnez à vos unités de première ligne l’avantage tactique grâce à une suite d’outils open source conçus pour collecter et déplacer les données des capteurs en temps réel, y compris l’imagerie et la vidéo, sur des réseaux à des fins d’analyse par l’IA.
Hatteras
Notre plateforme Hatteras permet à votre agence d’adapter plus facilement ses modèles ML à l’évolution rapide de la situation sur le terrain. Hatteras automatise le ré-entraînement des modèles ML dans des conditions dynamiques afin d’éviter toute détérioration et de maintenir la précision des modèles ML dans le cloud ou à l’edge tactique.
Semantic-Edge
Solution d’IA générative pour les opérations sur le terrain, Semantic-Edge est petite, s’installe facilement sur un ordinateur portable et est évolutive pour répondre aux exigences de votre mission. Semantic-Edge offre aux utilisateurs la possibilité de rechercher et d’analyser des données, des documents et des manuels, des API et plus encore, ce qui permet aux opérateurs d’acquérir une connaissance complète de la situation et de résoudre les problèmes à la volée et à l’edge tactique.
Sentinel
Une solution ML de reconnaissance vidéo hautement adaptable et rapidement déployable. Grâce à leur capacité de fonctionnement sur toute une gamme de modalités de capteurs (infrarouges courts et longs, signaux rouges, verts, bleus (RGB) et plus encore), les puissants algorithmes de vision par ordinateur de Sentinel convertissent plusieurs flux de données vidéo et produisent une capacité de compréhension de la situation optimisée par les ML.

Membre de l’écosystème Federal Labs

L’écosystème d’IBM Consulting de centres de collaboration fédéraux a été conçu exclusivement pour répondre aux besoins des agences fédérales américaines et est dédié à aider ces agences à exploiter la puissance de l’IA et d’autres capacités informatiques avancées. 

Homme debout autour d’une table ronde noire au milieu d’un studio high-tech sombre
IBM innovation studio

Plongez dans les possibilités de transformation via des explorations technologiques, des expériences immersives et des ateliers de co-création.

Homme travaillant dans un espace de travail créatif
IBM Garage

En utilisant un modèle d’engagement collaboratif et axé sur la valeur, rassemblez le meilleur du design thinking, du développement agile et des pratiques DevSecOps, optimisé par les outils d’IA générative d’IBM et de ses partenaires.

Groupe de personnes participant au DC Cyber Range
IBM X-Force Cyber Security Range

Créez des simulations immersives destinées à guider l’équipe de votre agence dans des scénarios de violations réalistes : votre équipe apprendra à adopter les bonnes réponses, à gérer les failles et à récupérer en cas d’incident de cybersécurité touchant l’ensemble de l’entreprise, et à renforcer la culture de la sécurité au sein de votre organisation. 

Étapes suivantes

Vous souhaitez découvrir oLabs par vous-même ?

