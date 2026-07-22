IBM Copilot Runway

Conçu pour aider les entreprises à créer et à déployer des copilotes personnalisés

IBM Consulting renforce les capacités de Microsoft Copilot
Piste vide de l’aéroport international de Sunan Shuofang , ville de Wuxi, Chine

Alimenter la transformation opérationnelle par l’IA

Microsoft Copilot est un assistant IA conçu pour stimuler la productivité et la créativité dans les tâches quotidiennes. Il est déjà utilisé dans des outils employés au quotidien, tels qu’Outlook, Office 365 et Teams. Cependant, pour certaines entreprises, une solution plus spécifique et personnalisée est nécessaire.

C’est là qu’interviennent les copilotes personnalisés. Ils peuvent être adaptés au cas d’utilisation précis d’une entreprise et conçus en fonction de ses spécifications exactes.

Pour aider les entreprises à naviguer dans la complexité et l’incertitude de cet environnement en rapide évolution, IBM Consulting a annoncé IBM Copilot Runway, une nouvelle offre conçue pour aider les entreprises à créer, personnaliser, déployer et gérer des copilotes.

Capacités
Cadre d’adoption

Un cadre personnalisé pour aider les entreprises à déployer les copilotes à grande échelle, en s’alignant sur leurs besoins et objectifs uniques pour une intégration en douceur et un impact optimal.
Copilot Catalyst

L’utilisation du Copilot Catalyst d’IBM permet de concevoir des copilotes flexibles et adaptables, afin que les entreprises puissent répondre à leurs besoins spécifiques de manière efficace et efficiente.
Copilotes personnalisés préconfigurés

Une bibliothèque de copilotes préconfigurés pour des cas d’utilisation spécifiques, afin d’économiser du temps et des efforts lors de la mise en œuvre.

Cas d’utilisation

Informations sur les contrats alimentés par l’IA pour les spécialistes de l’approvisionnement

Aide aux spécialistes de l’approvisionnement pour extraire des informations précieuses des contrats. Cette approche permet d’aider les utilisateurs à mieux comprendre les clauses, les obligations et les risques des contrats. Cela favorise une prise de décision éclairée et une rationalisation des processus de gestion des contrats.

Deux professionnels utilisant ensemble un ordinateur portable dans un bureau

Assistance intelligente pour les opérations de service client

Un copilote pour les agents et les techniciens, offrant une recherche par IA générative, des options de libre-service, une assistance en temps réel, des recommandations de vente incitative ou croisée et un soutien contextuel pour des opérations rationalisées et une expérience client améliorée.

Un agent de support client travaillant devant un ordinateur avec un casque audio

Copilote de vérification KYC alimenté par l’IA

Un copilote qui vise à automatiser et à accélérer le processus de vérification KYC, garantissant la conformité avec les réglementations tout en réduisant le temps et les efforts requis de la part du personnel de la banque.

Un caissier devant un ordinateur aide un couple au comptoir d’une agence bancaire

Soutien et engagement intelligents des employés

Un copilote destiné aux employés afin de renforcer leur engagement, de limiter les tâches manuelles et d’assurer une expérience transparente tout au long du cycle de vie de l’employé, de l’intégration aux activités quotidiennes.

Ordinateur portable, un PDG ou des cadres de haut niveau en réunion pour planifier une stratégie marketing visant à la croissance financière de l’entreprise.

Copilote Jumeau numérique pour une optimisation opérationnelle

Une réplique numérique dynamique d’une entité physique, collaborant avec des opérateurs humains pour simuler, contrôler et optimiser les performances dans le monde réel, améliorant ainsi la prise de décision et l’efficacité.

Des employés de bureau travaillant sur leur ordinateur

Étude de cas

Une femme asiatique d’âge mûr en jean, assise sur un lit dans une posture de yoga devant un ordinateur portable
Redi, l’assistant virtuel bancaire doté d’IA, renforce l’engagement des clients. Lire l’étude de cas

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