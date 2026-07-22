Conçu pour aider les entreprises à créer et à déployer des copilotes personnalisés
Microsoft Copilot est un assistant IA conçu pour stimuler la productivité et la créativité dans les tâches quotidiennes. Il est déjà utilisé dans des outils employés au quotidien, tels qu’Outlook, Office 365 et Teams. Cependant, pour certaines entreprises, une solution plus spécifique et personnalisée est nécessaire.
C’est là qu’interviennent les copilotes personnalisés. Ils peuvent être adaptés au cas d’utilisation précis d’une entreprise et conçus en fonction de ses spécifications exactes.
Pour aider les entreprises à naviguer dans la complexité et l’incertitude de cet environnement en rapide évolution, IBM Consulting a annoncé IBM Copilot Runway, une nouvelle offre conçue pour aider les entreprises à créer, personnaliser, déployer et gérer des copilotes.
Un cadre personnalisé pour aider les entreprises à déployer les copilotes à grande échelle, en s’alignant sur leurs besoins et objectifs uniques pour une intégration en douceur et un impact optimal.
L’utilisation du Copilot Catalyst d’IBM permet de concevoir des copilotes flexibles et adaptables, afin que les entreprises puissent répondre à leurs besoins spécifiques de manière efficace et efficiente.
Une bibliothèque de copilotes préconfigurés pour des cas d’utilisation spécifiques, afin d’économiser du temps et des efforts lors de la mise en œuvre.
Informations sur les contrats alimentés par l’IA pour les spécialistes de l’approvisionnement
Aide aux spécialistes de l’approvisionnement pour extraire des informations précieuses des contrats. Cette approche permet d’aider les utilisateurs à mieux comprendre les clauses, les obligations et les risques des contrats. Cela favorise une prise de décision éclairée et une rationalisation des processus de gestion des contrats.
Assistance intelligente pour les opérations de service client
Un copilote pour les agents et les techniciens, offrant une recherche par IA générative, des options de libre-service, une assistance en temps réel, des recommandations de vente incitative ou croisée et un soutien contextuel pour des opérations rationalisées et une expérience client améliorée.
Copilote de vérification KYC alimenté par l’IA
Un copilote qui vise à automatiser et à accélérer le processus de vérification KYC, garantissant la conformité avec les réglementations tout en réduisant le temps et les efforts requis de la part du personnel de la banque.
Soutien et engagement intelligents des employés
Un copilote destiné aux employés afin de renforcer leur engagement, de limiter les tâches manuelles et d’assurer une expérience transparente tout au long du cycle de vie de l’employé, de l’intégration aux activités quotidiennes.
Copilote Jumeau numérique pour une optimisation opérationnelle
Une réplique numérique dynamique d’une entité physique, collaborant avec des opérateurs humains pour simuler, contrôler et optimiser les performances dans le monde réel, améliorant ainsi la prise de décision et l’efficacité.
Stimulez l’innovation en adoptant l’IA agentique grâce au portefeuille technologique dynamique et à l’expertise approfondie de Microsoft dans le secteur.
Les services et les conseils en intelligence artificielle (IA) d’IBM peuvent vous aider à mettre en œuvre et à faire évoluer l’IA d’entreprise pour réinventer les workflows de votre entreprise.
IBM Consulting propose des services de conseil spécialisés en données et en IA, pour aider les entreprises à bâtir des stratégies d’IA responsables et évolutives.
Plateforme de livraison alimentée par l’IA pour accélérer la création de valeur à l’échelle.