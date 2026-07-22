Microsoft Copilot est un assistant IA conçu pour stimuler la productivité et la créativité dans les tâches quotidiennes. Il est déjà utilisé dans des outils employés au quotidien, tels qu’Outlook, Office 365 et Teams. Cependant, pour certaines entreprises, une solution plus spécifique et personnalisée est nécessaire.

C’est là qu’interviennent les copilotes personnalisés. Ils peuvent être adaptés au cas d’utilisation précis d’une entreprise et conçus en fonction de ses spécifications exactes.

Pour aider les entreprises à naviguer dans la complexité et l’incertitude de cet environnement en rapide évolution, IBM Consulting a annoncé IBM Copilot Runway, une nouvelle offre conçue pour aider les entreprises à créer, personnaliser, déployer et gérer des copilotes.