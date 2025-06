Ce puissant GPU permet d’obtenir des performances de pointe pour les centres de données, à n’importe quelle échelle. Ces GPU sont parfaitement adaptés pour alimenter les workloads d’IA et de HPC les plus exigeants, offrant des performances de calcul exceptionnelles, une grande densité de mémoire, une mémoire à large bande passante et une prise en charge des formats de données spécialisés.



La prise en charge d’IBM watsonx, de Red Hat OpenShift Kubernetes Service et d’un déploiement automatisé basé sur Terraform est prévue pour le premier semestre 2025. La prise en charge des clusters d’IA Red Hat OpenShift, d’IBM Cloud Kubernetes Service et des architectures déployables sur IBM Cloud est prévue pour le deuxième semestre 2025.