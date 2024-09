Au départ, YouCan a hébergé sa plateforme sur site sur l'infrastructure IBM Classic en utilisant à la fois IBM Cloud Bare Metal Servers pour une infrastructure classique et IBM Cloud Virtual Servers pour une infrastructure classique. L'équipe Startup with IBM a fourni la technologie et l'expertise nécessaires à la mise en place et au fonctionnement de la plateforme, ainsi qu'une assistance continue.

YouCan a fait appel aux membres de son conseil d'administration fondateur, dont un influenceur clé dans le monde du marketing du e-commerce, pour recruter un groupe de bêta-testeurs afin de tester la plateforme à la fin de l'année 2019. Les vendeurs qui ont testé la plateforme ont généré 1 million de dollars de ventes en ligne.

Le succès du test bêta a conduit à un lancement effectif en janvier 2020. L'équipe YouCan a une fois de plus mis son cachet de médias sociaux à contribution, en faisant la promotion de la plateforme jusqu'au lancement avec une campagne Instagram et des tutoriels montrant la plateforme YouCan en action. Après le lancement, l'équipe YouCan a continué à développer et à entretenir la plateforme, en tenant compte des commentaires des utilisateurs réels et en procédant à des itérations quotidiennes pour ajouter les fonctionnalités et les améliorations demandées.

Un mois après le lancement, la COVID-19 a frappé. Les ventes ont d'abord baissé, mais en avril, elles ont commencé à monter en flèche à mesure que la faisabilité et la praticité de la vente en ligne pendant le confinement devenaient flagrantes.

Au cours de l'année, l'entreprise a commencé à dépasser les limites de l'architecture existante. Elle avait besoin de la flexibilité et de l'évolutivité que seul le cloud public pouvait offrir. Début 2021, YouCan a migré sa plateforme vers IBM Cloud Virtual Server for Virtual Private Cloud (VPC) sur IBM Cloud, en utilisant IBM Cloud Object Storage pour héberger son vaste stock de données, notamment les fichiers et les images des clients.

L'entreprise a rapidement constaté les avantages de cette migration. « IBM Cloud nous rend plus agiles. Nous pouvons mettre en service des serveurs en quelques minutes et les éteindre lorsque nous n'en avons pas besoin. Cela nous donne la flexibilité nécessaire pour expérimenter de nouvelles choses et réduire de manière significative à la fois le gaspillage énergétique et les besoins en ressources indirectes. »

L'une des clés du succès de YouCan est l'accent mis sur la qualité du service, en offrant une expérience conviviale et une performance fiable de la plateforme. Le riche assortiment de fonctionnalités axées sur le client témoigne de cet engagement, tout comme sa pratique de l'innovation pour mieux servir ses marchés africains.

Par exemple, en Afrique, les paiements pour les achats en ligne sont souvent effectués contre remboursement, ce qui rend difficile pour les vendeurs de comptabiliser les commandes en ligne comme des réservations. Pour aider ses vendeurs à résoudre ce problème, l'entreprise a mis au point un moyen d'accepter des commandes en tant que réservations de pipeline qui se transforment en commandes complètes à la livraison et au paiement.

De même, dans de nombreuses régions d'Afrique, les vendeurs ne sont pas en mesure d'accepter les paiements en ligne. L'entreprise teste actuellement YouCan Pay, une solution de paiement en ligne pour les vendeurs qui a des répercussions plus larges sur d'autres entreprises africaines. « Nous nous efforçons de promouvoir les options de paiement en ligne en Afrique », explique M. Bahij. « Beaucoup de gens le souhaitent et nous essayons donc de résoudre au mieux un problème qui touche l'ensemble de la communauté. »