De nombreux constructeurs automobiles chinois ont mis en place des systèmes de R&D complets dotés d’outils couramment utilisés et d’une informatisation de haut niveau. Cependant, ils ont encore des difficultés dans ce domaine, comme la durée excessive des processus et l’adaptation au nouveau cycle de vie automobile. La collaboration dans la R&D devient dès lors essentielle pour optimiser les processus et améliorer l’efficacité. Avec l’évolution des besoins des clients et des tendances du secteur, les itérations d’innovation et la livraison des projets s’exécutent en parallèle à grande vitesse. La gestion de la qualité devient plus complexe et les constructeurs automobiles placent la barre toujours plus haut en matière de traçabilité de la qualité de leurs fournisseurs.

Tel était le défi pour Yanfeng Electronic Technology, filiale du principal équipementier automobile mondial Yanfeng Auto. Dans le cadre d’un projet récent, un important client du secteur automobile a exigé que Yanfeng Electronic Technology obtienne la certification AutomotiveSPICE (un modèle d’évaluation des processus pour l’industrie automobile développé conjointement par les principaux constructeurs automobiles européens) et présente une traçabilité détaillée couvrant les demandes des clients, y compris la conception et les tests des systèmes, des logiciels et de l’architecture. Yanfeng Electronic Technology utilisait auparavant de simples feuilles de calcul dont la précision ne répondait pas à la demande du client et ne permettaient pas de gérer le contenu de façon efficace. Dans cette optique, Yanfeng Electronic Technology souhaitait améliorer ses propres capacités de R&D et ses opérations métier, et vérifier rapidement si la couverture des besoins des clients et des exigences de tests était satisfaisante.