L’accord entre les deux sociétés, qui a débuté en 2019, repose sur la combinaison de services d’IA disponibles sur IBM Cloud et de systèmes d’automatisation.

WINDTRE a fait appel aux experts en technologie et en la matière d’IBM Consulting pour concevoir, développer et gérer la solution qui repose sur des technologies telles que IBM watsonx Assistant, IBM Watson Knowledge Studio et IBM Watson Natural Language Understanding. La plateforme watsonx Assistant classe les rapports, Watson Knowledge Studio crée des annotateurs basés sur le machine learning et des règles pour « entraîner » IBM Watson sur les sujets spécifiques au domaine de WINDTRE, et Watson Natural Language Understanding extrait les informations pertinentes du texte. Ces solutions utilisent des fonctionnalités de machine learning pour comprendre le langage humain, raisonner, extraire des informations, suggérer des hypothèses d’interprétation, apprendre, rationaliser et simplifier la gestion des tickets.

Après la phase d’analyse, les tickets sont enrichis d’informations recueillies auprès des systèmes d’information de WINDTRE et envoyés aux systèmes d’automatisation pour leur résolution. La phase de traitement des tickets est désormais gérée par l’automatisation robotisée des processus (RPA) afin d’optimiser le processus. Cette solution se compose de deux composants principaux : le « dispatcheur », qui traite les tickets et les place dans une file d’attente au sein de la solution, et l’« interprète », qui effectue les actions de résolution. Au niveau de l’architecture, le composant robotique est déployé sur des machines virtuelles dans le cloud, ce qui rend la solution IBM très sécurisée et évolutive.

L’intégration s’est déroulée selon la méthode de travail Agile, suivie de moments de partage et de communication entre WINDTRE et IBM direction pour faire le point sur les objectifs, les résultats et les priorités. Un tableau de bord dédié et des systèmes de génération de rapports surveillent en permanence les performances, le volume et les résultats escomptés.