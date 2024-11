Au cours des deux dernières années, plus de cent nouveaux professionnels et professionnels débutants ont rejoint l’organisation du responsable des technologies de l’information (DSI) d’IBM pour gérer l’environnement IBM Z. L’organisation du DSI a donc cherché des moyens de faciliter leur processus d’intégration et de favoriser une culture d’apprentissage encourageant les nouveaux utilisateurs à travailler de manière indépendante sur les tâches quotidiennes de l’entreprise.

De plus, étant donné que 67 entreprises du classement Fortune 100 utilisent le mainframe comme plateforme principale, l’organisation du DSI a vu une opportunité d’élargir ses bases d’apprentissage. L’objectif était de renforcer l’assurance et l’autonomie des professionnels IBM Z, sans dépendance excessive vis-à-vis des experts en la matière (SME), pour leur permettre de se concentrer sur des tâches plus stratégiques.

De plus, dans le cadre de leur travail pour l’organisation du DSI, ces professionnels ont pu développer des compétences mainframe en demande avant d’assumer un rôle dans les IBM Technology Expert Labs ou à des postes en contact avec les clients via le programme de rotation du personnel de l’entreprise. Ce programme vise à aider les participants à acquérir les compétences recherchées par les employeurs.