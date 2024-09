« Vitruvian Sport Systems transforme le paysage des sports pour la jeunesse en utilisant l’intelligence artificielle pour comprendre et augmenter les enseignements des entraîneurs avec l’application Zone360. Actuellement, Vitruvian Sports envisage d’exploiter les modèles pré-créés de watsonx.ai et d’utiliser watsonx.governance pour gérer et surveiller les modèles. L’application Zone360 fournira des commentaires que les entraîneurs pourront consulter pour améliorer leur langage technique et leur ton. »



Matteo Masucci

PDG

Vitruvian Sport Systems