Le projet pilote a démontré qu’il est possible d’effectuer des requêtes de routine ainsi que des tâches administratives en quelques minutes plutôt qu’en quelques jours. Actuellement, environ 400 requêtes et plus de 200 appels liés aux ressources humaines sont reçus quotidiennement. Nous espérons donc que l’outil People Assist permettra non seulement de libérer du temps pour le personnel qui cherche des réponses à des questions élémentaires, mais aussi d’aider les collègues des ressources humaines à fournir des conseils et des orientations sur des questions plus complexes en matière de gestion du personnel. UHCW NHS Trust estime que cela devrait contribuer à une meilleure fidélisation et à une plus grande satisfaction des employés. De plus, il devrait augmenter l’efficacité globale du service et contribuer à réduire la consommation d’énergie et à faire progresser les objectifs de durabilité.

Au cours des sept premières semaines qui ont suivi le lancement de People Assist, plus de 550 conversations ont eu lieu sur la plateforme, les questions les plus fréquentes portant sur le stationnement des voitures, les pensions, les congés annuels, l’accès aux politiques et aux formulaires, et la formation obligatoire. Près de 50 utilisateurs ont accédé à People Assist pendant le week-end ou en dehors des heures de bureau. On estime que People Assist permet d’économiser environ 2 080 jours ouvrables par an dans les domaines des ressources humaines et des opérations humaines, de l’information sur les effectifs, de la gestion centralisée des ressources et d’autres services de la direction du personnel.