La solution IBM Cloud offre le cadre dont UBank a besoin pour transformer ses opérations en vue d'un développement plus rapide et plus rationalisé et d'une mise sur le marché accélérée des nouveaux produits et fonctionnalités. « Nos développeurs sont désormais en mesure de porter le code à la production sans qu'il soit nécessaire d'impliquer une personne chargée de l'exploitation technique », explique M. Hubbard. « Nos équipes produits ont acquis une véritable autonomie et peuvent passer de l'idée d'une nouvelle fonctionnalité à son lancement sans impliquer d'autres équipes et sans créer de points de friction. IBM nous aide à mettre en œuvre notre vision du modèle opérationnel idéal

Et avec des ressources de développement IBM basées sur le cloud qui sont rapides, faciles et rentables à déployer, UBank soutient l'approche innovante qui est au cœur de sa mission principale en tant qu'organisation de technologie financière (fintech). « Auparavant, pour lancer une idée, nous devions prévoir du matériel, du personnel d'exploitation et d'autres ressources sur la base d'un concept qui risquait d'échouer », explique M. Hubbard. « Nous devions consacrer beaucoup de temps et d'argent à essayer de prouver qu'une idée pouvait aboutir. Aujourd'hui, nous pouvons proposer un concept et le mettre en œuvre très rapidement sans avoir à supporter le même niveau de rigueur et de coût. Nous favorisons un environnement qui lève les obstacles et stimule l'innovation. »

Enfin, UBank apprécie sa relation de collaboration avec IBM et se réjouit de continuer à travailler ensemble pour atteindre ses objectifs stratégiques. « Avec IBM, nous avons créé un véritable partenariat avec une vision commune de notre activité », déclare M. Hubbard. « Nous avons l'impression de travailler avec une autre startup, c'est vraiment l'adéquation culturelle qui nous convient, et c'est très important. »