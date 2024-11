Avec des sièges principaux à Varsovie et à Łódź, en Pologne, Tutore fournit un enseignement dynamique et interactif par le biais de cours en ligne et en classe pour les enfants, les adolescents et les adultes, des mathématiques et de l’anglais à la programmation et au graphisme. L’entreprise possède plusieurs marques, dont ProfiLingua, la plus grande école de langues du pays, et eTutor, la meilleure plateforme d’apprentissage des langues pour les particuliers et les entreprises.

Avec plus de 335 000 étudiants accédant à plus de 60 cours dispensés par plus de 2 000 enseignants, Tutore connaît une croissance rapide. Les étudiants et leurs parents, ainsi que les apprenants adultes, demandent fréquemment de l’aide pour parcourir le système d’inscription, ou s’informent sur les options de cours et les forfaits. Tutore souhaite naturellement répondre à ces questions de manière rapide et efficace afin d’aider les étudiants à s’inscrire facilement. Cependant, l’équipe d’assistance passait beaucoup de temps à effectuer des tâches administratives répétitives, un temps qui aurait pu être mieux investi dans l’aide aux étudiants et la croissance des activités.

En outre, l’un des avantages d’une plateforme d’apprentissage en ligne est que les élèves potentiels et actuels peuvent s’inscrire ou étudier (et envoyer des questions) à tout moment. L’ajout d’un personnel disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour répondre aux questions des étudiants représentait un coût trop élevé pour Tutore.

Radosław Korczyński, copropriétaire et directeur numérique de Tutore, déclare : « Nous savions que la suppression de la workload générée par les questions faciles à répondre libérerait un personnel d’assistance précieux et hautement qualifié pour aider les clients à relever des défis plus délicats. En outre, nous voulions que nos étudiants disposent d’un assistant intelligent qui améliorerait l’expérience d’apprentissage. »