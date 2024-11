En collaboration avec le partenaire commercial d’IBM Gantek Teknoloji Bilişim Çözümleri, Türk Telekom a examiné les solutions susceptibles de remplacer ses outils existants et a finalement opté pour les solutions IBM Instana Observability. IBM Instana propose des licences basées sur le nombre d’hôtes surveillés : un modèle fiable et évolutif permettant d’optimiser les budgets.

IBM Instana Observability est conçu pour améliorer l’efficacité opérationnelle en fournissant de meilleures informations, avec une détection et une résolution automatisées des causes racines des problèmes, combinées à des recommandations d’atténuation alimentées par l’IA. La solution propose des automatisations intégrées dans l’ensemble de la plateforme : instrumentation et découverte, mappage et regroupement, et visualisation et analyse des données.

« Après la réussite de la preuve de concept organisée par Gantek sur six mois, Türk Telekom a commencé par acheter 300 licences, et un an plus tard, l’entreprise en a ajouté 100 », explique son porte-parole. « Gantek a fait en sorte que la deuxième série de licences expire en même temps que la première pour nous permettre de passer à un modèle d’abonnement SaaS, qui nous permettra d’adapter notre déploiement à notre utilisation exacte. Par exemple, notre environnement Kubernetes se développe rapidement : IBM Instana va nous permettre de le dimensionner facilement et de profiter d’une observabilité complète dessus. »