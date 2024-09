Trust Anchor Group (lien externe à ibm.com) est une organisation mondiale et un partenaire commercial d’IBM qui aide les institutions financières et les entreprises à surveiller leurs actifs réels ou à investir dans de tels actifs en fournissant une technologie prête à l’emploi pour la numérisation des actifs avec son offre de services Neuro.​ En outre, Neuro propose des services de paiement intelligent et des services de gestion des identités sécurisés qui, combinés à la numérisation des actifs, ouvrent la voie à un tout nouveau paradigme économique où les actifs sont co-utilisés, réutilisés et monétisés.

Récemment, dans le cadre du programme IBM Fintechx (lien externe à ibm.com), Trust Anchor Group a commencé à étudier comment l’IA générative pouvait aider ses clients à résoudre un défi majeur : l’évaluation dynamique des actifs. Auparavant, le processus d’évaluation des actifs était chronophage et sujet aux erreurs. De plus, les recherches pouvaient rapidement devenir obsolètes à cause de l’évolution rapide de la situation du marché. La valeur d’un actif pouvait changer d’un jour sur l’autre en raison de certains événements (augmentations de tarifs, rapports financiers, facteurs externes), mais les technologies et les processus précédemment utilisés ne permettaient de calculer cette valeur que tous les 6 ou 12 mois. Cela donnait aux investisseurs et aux entreprises une compréhension obsolète, voire erronée, de la valeur réelle d’un actif.​ L’équipe de Neuro savait qu’il existait une meilleure solution.

Ainsi, Trust Anchor Group a rejoint une série d’ateliers IBM Innovate et a commencé à travailler avec IBM Cient Engineering pour créer une application d’évaluation dynamique des actifs qui pourrait :

Calculer la valeur des actifs numériques en temps réel en interrogeant plusieurs sources de données telles que des rapports, des communiqués de presse et des flux d’informations.

Fournir un résumé des événements pertinents ayant un impact sur la valeur d’un actif.

Permettre aux utilisateurs, tels que les propriétaires de portefeuilles, de poser des questions sur leurs actifs et d’approfondir les conclusions du rapport d’évaluation.

Sur une période d’environ 6 semaines, 10 utilisateurs d’IBM et Trust Anchor Group ont créé et testé la nouvelle solution. Ils ont utilisé IBM watsonx.ai, une suite intégrée d’outils d’IA conçus pour la gestion collaborative sécurisée des données et l’automatisation des processus, pour effectuer les tâches suivantes :

Résumer les événements à venir et les sentiments associés, qui pourraient avoir une incidence sur un actif réel numérisé par les services Neuro.

Contextualiser l’impact d’un événement sur la valeur d’un actif.

Fournir des suggestions sur la façon de gérer cet impact.

L’équipe a également créé un assistant virtuel à l’aide d’IBM watsonx Assistant. Ce dernier permet aux utilisateurs de poser des questions sur le récapitulatif de l’événement en langage naturel et de recevoir des réponses en temps réel. IBM watsonx Assistant est désormais mis en œuvre sur tous les sites web de Trust Anchor Group.

Ces nouvelles solutions ont montré à l’équipe comment l’IA générative en général, et watsonx.ai en particulier, pouvait réduire le temps nécessaire à l’évaluation d’un événement et déterminer son impact sur la valeur d’un actif : les tâches mensuelles manuelles peuvent désormais être réalisées instantanément ou en une journée. Ce processus de recherche et d’analyse prenait auparavant des heures ou des jours entiers, mais le projet pilote a montré qu’il pouvait être effectué en quelques minutes. Il a montré qu’il était possible d’offrir aux investisseurs et aux entreprises une évaluation dynamique des actifs en temps réel pour remplacer les évaluations mensuelles, trimestrielles ou annuelles.

L’équipe a été encouragée par les premières observations faites pendant le projet pilote, et elle est impatiente de continuer à explorer les domaines dans lesquels elle pourrait apporter son aide aux entreprises et institutions qui utilisent leur plateforme en déployant l’IA générative.