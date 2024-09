C’est dans le contexte des paiements instantanés que Transactis a choisi de travailler avec IBM et DataPower fin 2018. Une structure robuste et résiliente est essentielle pour traiter les virements sortants et entrants en moins de 10 secondes. « DataPower était le choix évident compte tenu de sa fiabilité, de ses fonctionnalités et de sa capacité éprouvée à gérer des volumes extrêmement importants », confie Bertrand Rinié. De plus, Transactis connaît bien les technologies IBM : « Nous avons un mainframe IBM pour lequel des connecteurs sont disponibles en natif sur DataPower, ce qui est un réel avantage. Et l’équipe des paiements de Transactis a déjà travaillé avec DataPower.

Pour ne pas compromettre les performances et exploiter au mieux ce choix technologique, Transactis a immédiatement choisi IBM Expertise Connect. Grâce à un responsable de compte technique, IBM Expertise Connect offre un support personnalisé immédiat tout au long du cycle de vie de la solution : conception de l’architecture, mise en œuvre, déploiement, gestion, support, et bien plus encore. « Nous travaillons avec IBM Expertise Connect sur deux fronts. Tout d’abord la gestion des incidents, pour fournir un support réactif qui nous permet de résoudre les problèmes plus rapidement qu’avec un support classique ; et sur un axe plus proactif, lié à l’utilisation de notre écosystème : sa gestion, ses mises à jour, son développement... », explique M. Rinié.