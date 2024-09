Towergate Insurance, Ltd.

Towergate a fait appel à IBM pour remanier son infrastructure de données et renforcer son programme marketing.

L'engagement a débuté en janvier 2018 par un atelier de deux jours sur l'architecture des données animé par l'équipe des services de conseil d'IBM Watson Campaign Automation. Les équipes marketing et de données de l'entreprise venues de tout le Royaume-Uni étaient présentes. Elles ont fait part de leurs difficultés concernant les processus marketing en cours et la manière dont elles voyaient les futures activités de marketing pour les campagnes e-mail.

Jennifer Lam, responsable des campagnes numériques chez Towergate, commente cette expérience : « L'équipe des services de conseil d'IBM a été fantastique. Du point de vue des données, notre situation était très compliquée, car chaque équipe marketing avait des exigences de données différentes et rien n'était standardisé à part le nom et l'adresse e-mail du client. Mais l'équipe IBM a cerné nos problèmes et la plateforme, et a trouvé l'essentiel de la solution que nous utilisons aujourd'hui. »



Au cours des 10 mois suivants, l'équipe de direction des comptes marketing d'IBM Watson a construit une nouvelle infrastructure de données pour Towergate. Non seulement elle consolide les informations client dans une base de données unique, mais elle intègre également des données client supplémentaires, telles que les réclamations et les politiques au niveau de la plateforme Watson Campaign Automation. Sur le plan marketing, l’équipe de Direction des comptes marketing Watson a apporté son expertise et ses conseils stratégiques pour aider l’entreprise à développer les parcours clients. Et pour s’assurer que les données des clients restent à jour et pertinentes, IBM a travaillé avec l’équipe technique de Towergate pour mettre en place des importations de données régulières.



« Les clients s'inscrivent et choisissent de recevoir différentes communications. Nous disposons donc de flux nocturnes provenant de différentes sources qui téléchargeront ces informations dans la base de données clients », explique M. Mowbray. « Nous capturons donc un volume beaucoup plus important de données client. »



Pour suivre les comportements Web sur ses différents sites Web, analyser les statistiques des campagnes et affiner ses stratégies e-mail, Towergate tire parti des composants Email Insights Analytics et Web Tracking du logiciel.



« Grâce à Email Insights, nous obtenons plus d'informations sur le comportement de nos clients et les interactions avec nos e-mails, comme les ouvertures et les taux de clic, » explique Mme Lam. « Par exemple, nous pouvons appliquer des mesures de segmentation en fonction de ces informations et affiner nos campagnes en sachant quel type d'appareil ils utilisent ou à quel moment de la journée ils lisent leurs e-mails. »

Grâce aux capacités de Web Tracking, l'équipe marketing peut suivre les clients lorsqu'ils passent des e-mails de campagne au site Web de l'entreprise, puis associer ces données à la plateforme Watson. « Les informations nous aident dans nos futurs parcours de reciblage publicitaire, poursuit Mme Lam. Grâce au suivi Web, nous pouvons voir quels produits les internautes ont consultés sur nos sites et ajouter ces clients à un segment automatisé de vente croisée. »



Dans un avenir proche, Towergate prévoit d'utiliser les solutions IBM Watson Content Hub et IBM Watson Customer Experience Analytics pour gagner en visibilité, gérer son contenu marketing et affiner le parcours des clients.



« Les données étant au cœur de nos défis, IBM était donc la bonne solution, » assure Mme Lam. « Nous disposons désormais d’une plateforme robuste et fiable, qui offre tous ces niveaux de capacités. »