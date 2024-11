Thein Digital est un fournisseur tchèque de premier plan d'infrastructures TIC, spécialisé dans les services cloud, l'architecture d'entreprise et la cybersécurité. En complément d'une gamme de services, cette société propose des solutions de sécurité complètes et est active dans la vente et la maintenance d'équipements informatiques. Fort d'un solide portefeuille de partenariats avec des entreprises de TIC établies, Thein Digital favorise l'innovation, notamment à travers des projets de réseaux 5G privés, et offre une protection cyber 7 jours sur 7. Dans le secteur industriel, elle met l'accent sur l'automatisation, la robotique et l'avancement de l'Industrie 4.0 dans le secteur ferroviaire.

Néanmoins, l'entreprise devait relever un défi : accroître l'efficacité des chefs de produit dans le traitement des demandes de renseignements (DRI) dans le cadre des appels d'offres. Les vendeurs pourraient alors répondre aux demandes ad hoc des clients avec plus de précision et sans délai.

Les chefs de produit avaient des difficultés à retrouver les informations pertinentes éparpillées dans divers fichiers et emplacements, comme les sites Web, les dépôts de PDF, les vidéos et les présentations. Ils devaient régulièrement consulter les mêmes sources et répondre aux mêmes questions récurrentes, ce qui était un processus chronophage et répétitif. En outre, les vendeurs étaient confrontés à des retards dans l'accès aux informations produit essentielles nécessaires à la création des appels d'offres (AO), et ne pouvaient pas fournir de réponses rapides et exactes lors des interactions avec les clients. Ce processus fragmenté freinait les opérations et augmentait le risque d'informations obsolètes ou incohérentes.