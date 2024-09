Pour améliorer ses capacités de marketing numérique, The Works a choisi IBM Watson Campaign Automation, qui met pour la première fois des campagnes par e-mail personnalisées multi-phases à la portée de ses spécialistes du marketing.

« L’un des aspects de l’offre IBM qui nous a le plus impressionnés est le support », continue Simon Joseph. « Grâce à notre expérience avec IBM WebSphere Commerce, nous savions qu’IBM disposait des ressources compétentes dont nous avions besoin pour tirer le meilleur parti de notre investissement.

Elizabeth McNab, responsable du marketing par e-mail et sur les réseaux sociaux chez The Works, ajoute : « Du point de vue des technologies marketing, IBM Watson Campaign Automation a surpassé les autres solutions que nous avions envisagées. Nous avons estimé qu’il était judicieux de pouvoir segmenter nos clients en fonction des données relatives au comportement de navigation de notre site Web et d’optimiser nos messages pour les plateformes mobiles. IBM Watson Campaign Automation facilite également l’intégration des données à partir de plateformes tierces, ce qui nous permet d’exploiter les données de notre système de fidélité client. »

Aujourd’hui, The Works utilise IBM Watson Campaign Automation pour segmenter ses clients en fonction de leur comportement de navigation et de leur historique d’achat, et pour leur proposer du contenu, des offres et des promotions pertinents.

« En tant qu’entreprise multicanal, nous devons trouver des moyens innovants de communiquer avec tous nos clients, et pas seulement avec nos acheteurs en ligne », déclare Simon Joseph. « Aujourd’hui, tous les clients en magasin qui créent une carte de fidélité ont la possibilité de s’inscrire aux communications de notre base de données IBM Watson Campaign Automation. En adoptant une approche plus proactive de la collecte de données, nous obtenons des informations plus approfondies sur les profils de chaque client, ce qui nous aide à élaborer des messages plus convaincants. »

The Works peut désormais utiliser les analyses alimentées par l’IA dans IBM Watson Campaign Automation pour voir comment les clients réagissent à ses e-mails et identifier les possibilités d’améliorer ses futures campagnes.

« Auparavant, nous n’avions aucun moyen simple de déterminer ce qui fonctionnait bien et ce qui ne fonctionnait pas dans nos campagnes, mais maintenant, tout a changé », commente Elizabeth McNab. « Avec les cartes thermiques des clics dans IBM Watson Campaign Automation, nous pouvons identifier clairement les sections de nos e-mails qui attirent le plus d’attention. D’ailleurs, nous avons déjà commencé à apporter des modifications en conséquence. Par exemple, nous avons récemment constaté que les promotions sur les jouets avec des animations GIF avaient enregistré un taux d’engagement beaucoup plus élevé que celles avec des images statiques. En transmettant ces informations à nos designers, nous avons constaté une augmentation significative des taux de clics pour ces campagnes. »

The Works a également utilisé avec succès la fonctionnalité Watson Marketing Assistant d’IBM Watson Campaign Automation. The Works, qui a adopté la solution très tôt, a formé l’assistant à sa terminologie interne et l’utilise chaque semaine pour préparer les indicateurs d’engagement client pour le conseil d’administration de l’entreprise.