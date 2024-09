Défi 1 : rassembler et combiner les données mondiales sur les déchets océaniques



Estimer le volume de déchets marins éparpillés dans les cinq océans est beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît. A l’heure actuelle, les pays et les organisations ne disposent d’aucune méthode standardisée pour collecter les données sur les déchets marins. Le Wilson Center, l’une des principales organisations apolitiques des États-Unis, ainsi que le PNUE et l’équipe Data Science and AI Elite (DSE) d’IBM, s’étaient donné pour tâche d’harmoniser d’immenses quantités de schémas et de métadonnées, le but étant de prendre en compte des données provenant des quatre coins du monde.

Pour améliorer encore le niveau de collaboration entre toutes les parties prenantes, le PNUE a défini un objectif clé : créer une plateforme mondiale dédiée au suivi des déchets maritimes. Le logiciel IBM Knowledge Catalog exécuté sur IBM Cloud Pak for Data lui a permis de nettoyer, de transférer, de classer, de rendre conformes et disponibles les données dont les data scientists avaient besoin. La solution a également permis aux scientifiques citoyens de retracer les origines des données, de collaborer avec d’autres scientifiques, de demander des jeux de données et de confronter les analyses desdites données, le tout à l’aide de mécanismes d’évaluation et de marquage.