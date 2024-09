The Ticket Fairy a été créé pour réduire les risques des organisateurs d’événements et optimiser leur rentabilité. Il a également pour mission de simplifier le marketing événementiel, d’éliminer la revente de billets, de réduire les frais de billetterie et d’améliorer l’expérience globale du public.

La plateforme The Ticket Fairy permet aux organisateurs de mieux monétiser et gérer les événements au sein d’un système en libre-service hautement évolutif, tout en offrant d’énormes avantages aux clients qui assistent aux événements.

Ritesh Patel, cofondateur de The Ticket Fairy, est un mélange intéressant de promoteur d’événements et de geek. Fort de plus de 15 ans d’expérience en gestion d’événements et en marketing, il est également ingénieur cloud.

« L’objectif de la création de The Ticket Fairy était de réduire le risque de rentabilité pour la personne qui organise un événement », explique Jigar.

« Nous sommes une solution de marketing et d’analyse pour le secteur des événements et des billetteries, » poursuit Ritesh. « Nous aidons les organisateurs à faire venir le public et à générer des revenus grâce aux réservations de billets, en offrant une récompense aux acheteurs de billets qui parrainent l’événement. Ainsi, tout le monde devient promoteur. Notre objectif est de nous assurer que tous les événements de nos clients se vendent. »

The Ticket Fairy optimise la participation grâce au bouche-à-oreille à travers un système de parrainage qui offre aux fans une remise ou un billet gratuit si un nombre minimum de personnes achètent un billet. Un tableau de classement public encourage encore davantage le parrainage : ceux qui arrivent en tête ont droit à des pass VIP, à des cadeaux et à des consommations gratuites au bar. Seuls les acheteurs, les partenaires et les équipes de rue reçoivent le code de parrainage. Les spammeurs sont donc exclus.

En proposant des outils d’automatisation et d’analyse marketing uniques, la solution The Ticket Fairy est conçue pour répondre aux exigences des producteurs de petits événements, ainsi que des festivals, des concerts, des événements sportifs et des conventions de grande envergure.

En résumé, The Ticket Fairy a deux clients : l’acheteur du billet et le promoteur de l’événement. Le service optimise l’expérience pour les deux. L’acheteur du billet a plus d’opportunités d’acheter des billets à un prix plus abordable qu'avec les autres sociétés de vente et de distribution de billets et il peut parrainer des amis et potentiellement obtenir un billet gratuit. Le promoteur de l’événement bénéficie également du fait que la solution The Ticket Fairy l’aide à réduire le risque d'organisation de l’événement et grâce à des analyses, que ce dernier soit rentable et commercialisé de manière plus efficace.

De plus, The Ticket Fairy inclut une technologie qui atténue les fraudes et la revente. Les billets sont nominatifs et doivent être présentés avec une pièce d’identité lors de l’événement, ce qui signifie que les clients ne peuvent pas les revendre. La société propose également une liste d’attente pour les événements à guichets fermés afin que les clients puissent proposer leur billets. The Ticket Fairy les redistribue ensuite de manière nominale avec un QR code transmis à un ami ou à la personne en tête de la liste d’attente. Ce système unique de billetterie primaire en boucle fermée et de billetterie secondaire exclusive et nominale met automatiquement en relation les acheteurs et les vendeurs de dernière minute, afin d’éviter les transferts d’argent directs entre inconnus.

Pour valoriser encore davantage son service et stimuler les ventes de billets, le système de préinscription de The Ticket Fairy permet aux organisateurs d’événements de collecter des informations de contact et de suivre la demande avant même que la vente des billets ne commence. Il peut suivre les ventes et les données démographiques en temps réel et transmettre des statistiques instantanées sur l’enregistrement à l'entrée de la salle. L’intégration de gestionnaires d'e-mails et de pixels de vente simplifie l'approche marketing. Et les indicateurs, les budgets et les dépenses sont automatiquement consignés dans des rapports financiers.

Dès le départ, The Ticket Fairy a choisi Cloudant. Pour devenir une acteur mondial dans la gestion d’événements et de billets, Ritesh savait qu’il avait besoin d’une base de données fiable avec une évolutivité mondiale. Et IBM avait la solution dont il avait besoin pour concevoir sa solution : le service de base de données IBM Cloud entièrement géré par Cloudant, qui allait lui permettre de se consacrer à la création de son entreprise plutôt qu’à la couche de données.

« L’un des nombreux avantages de Cloudant était sa portée mondiale », assure Ritesh. « Etant donné qu’une grande part de nos activités est mondial et que ce pourcentage va continuer à augmenter, une solution qui distribue facilement les données dans le monde entier est idéale.

Au-delà de l’évolutivité, Ritesh a dû trouver un fournisseur de solutions cloud qui n’ajouterait pas d’énormes coûts à ses opérations ou à ses marges. En tant que start-up, il est utile pour The Ticket Fairy de ne payer IBM que pour les besoins du moment. De cette façon, il n’a pas à supporter d’investissement de départ importants et d’ajouter des frais pour l’utilisation du cloud, de l’informatique et du stockage. Cloudant est évolutif ; aussi, à mesure que l’entreprise se développe, il peut ajouter plus de services selon les besoins et payer ce qu’il utilise vraiment.

Le temps de fonctionnement était également un facteur important. « Evidemment, nous avons besoin d’un accès continu aux données », explique Ritesh. « Dans le contexte d’un événement, un temps d’arrêt peut avoir des conséquences catastrophiques. Ce qui est formidable, c’est que Cloudant déplace systématiquement les données de l’application au bon endroit. Ainsi, l’accès aux données est ininterrompu.

Avec la base de données Cloudant, The Ticket Fairy dispose d’une API puissante pour une intégration transparente avec les applications événementielles et le cloud. Et parce qu’un nombre important de transactions de billets se font sur des appareils mobiles, la technologie Cloudant aide The Ticket Fairy avec ses applications mobiles au point de vente (POS) qui utilisent l’analyse pour personnaliser l’expérience d’achat de billets.

« Pour une entreprise comme la nôtre, Cloudant permet de se développer sans avoir à recourir à une couche d’API importante et complexe, ce qui nous permet de communiquer directement avec la base de données », explique Ritesh. « C’est très pratique. »

Il souligne également que « IBM Cloud dispose d’une fonctionnalité qui vous permet de répliquer des parties de votre base de données ou l’ensemble de la base de données sur un périphérique. C’est pratique lorsque vous n’avez pas de connexion réseau parce que vous assistez à un concert avec des milliers d’autres personnes.