Les événements en ligne de TeeVid sont généralement très axés sur la vidéo, qu’il s’agisse de séquences vidéo pré-produites, de flux en direct ou d’une combinaison des deux. Pour qu’un événement soit réussi, il ne doit pas y avoir retard. « Tous nos serveurs de développement et de CI/CD se trouvent sur IBM Cloud, ce qui minimise considérablement le temps nécessaire au déploiement de nouveaux serveurs et à la gestion d’une demande dynamique et qui évolue rapidement », explique M. Nathan.

Les serveurs sont situés dans des centres de données IBM géographiquement diversifiés, ce qui réduit davantage le risque de latence. « La vidéo dispose d’une bande passante très large. Si le nombre de sauts est trop important vers sa destination, la latence peut s’accumuler. Les centres de données distribués sont la clé de notre succès, car nous pouvons minimiser ces sauts », explique M. Nathan.

Même avec une très faible latence, maintenir l’engagement des participants virtuels peut être un défi. TeeVid relève ce défi de front avec une variété d’outils interactifs. « Nous faisons des choses dans le monde virtuel impossibles à faire dans le monde physique, explique M. Nathan. Au lieu d’une présentation statique, nous offrons une expérience dynamique avec des outils tels que les sondages, les votes et l’interaction avec les hôtes, les panélistes et les participants. Tout cela vise à offrir une expérience intéressante et engageante. »

À cette fin, TeeVid propose des événements sur un lecteur vidéo personnalisable qui permet aux téléspectateurs de passer du streaming à l’interactif. « Il vous suffit d’appuyer sur un bouton pour lever la main et indiquer pourquoi vous voulez participer. Si l’hôte ou l’administrateur de l’événement vous accepte, vous passez à l’interactif pendant toute la durée dont vous avez besoin, puis revenez au streaming lorsque vous avez terminé. Tout le cycle de vie repose sur IBM Watson Media pour le streaming », explique M. Nathan.