Pour un fournisseur de services de jeux et de loterie, créer des expériences de loterie en ligne captivantes et sécurisées, telles que des jeux interactifs, des applications mobiles et des plateformes de commerce électronique, est essentiel pour accroître l'engagement client et augmenter les revenus de la loterie pour les États et les provinces qu'ils soutiennent. Il est essentiel de répondre de manière précise et rapide aux demandes des joueurs pour maintenir une expérience utilisateur positive dans ce secteur en pleine évolution.

Une entreprise nord-américaine de loterie et de jeux numériques était confrontée à des difficultés pour répondre rapidement et de manière cohérente aux demandes des joueurs. Le temps de réponse de cette entreprise, dépendante de plusieurs États et juridictions, était entravé par le volume de demandes qu'elle recevait et par la spécificité de chaque réponse, en fonction des lois locales appliquées à chaque loterie et des règles uniques qui s'appliquaient à chaque jeu. Les délais de réponse ont provoqué la frustration des joueurs. La vitesse de réponse était encore plus compromise en raison des changements en temps quasi réel des informations concernant es gains, les annonces des gagnants, les promotions saisonnières et autres. Il était primordial de veiller à ce que les joueurs reçoivent des informations exactes et cohérentes, car toute divergence pouvait être source de confusion et d'insatisfaction, mettant en péril l'engagement des joueurs et, par extension, les recettes des jeux et des loteries.