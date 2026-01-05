Tech Mahindra et IBM transforment le traitement des documents grâce à la rapidité, la précision et la gouvernance
Tech Mahindra, société de conseil en technologie et fournisseur de solutions numériques, s’est rendu compte que ses clients étaient submergés d’informations cachées dans des documents massifs et non structurés. Ces documents, notamment les rapports financiers, les contrats et les formulaires d’intégration, comptent souvent plus d’une centaine de pages et combinent du texte, des tableaux complexes et des images. L’extraction de valeur à partir de ces données est lente, manuelle et sujette à des erreurs, chaque variation de format ou de mise en page ajoutant de nouvelles couches de complexité.
Tech Mahindra savait que l’automatisation de ces processus était essentielle, mais a reconnu que la véritable opportunité résidait dans l’intelligence des données. En appliquant l’IA générative pour comprendre et raisonner sur des structures documentaires complexes, leurs clients pourraient accélérer la prise de décision et libérer de nouvelles sources d’efficacité. Pourtant, de nombreuses entreprises sont restées prudentes, préoccupées par la gouvernance, la transparence et le contrôle. Relever ce double défi – capacités de l’IA et confiance – est devenu la base de la collaboration de Tech Mahindra avec IBM.
En collaboration avec IBM, Tech Mahindra a créé Document AmplifAler – une plateforme d’IA générative de nouvelle génération conçue pour transformer la façon dont les entreprises gèrent et comprennent les documents complexes. Conçu avec IBM watsonx.ai Studio d’IA, modèles de fondation IBM Granite® 13b et IBM Deep Search, Document AmplifAler utilise l’IA multi-agents et multimodèles pour extraire, analyser et enrichir les informations à partir de documents massifs et riches en données qui combinent du texte, des tableaux et des images.
Ce qui distingue la plateforme Document AmplifAler, c’est qu’elle repose sur une IA responsable. Avec les outils IBM watsonx.governance pour la gouvernance de l’IA intégrée au cœur de la solution, Document AmplifAler aide à garantir que chaque processus piloté par l’IA est transparent, explicable et conforme – répondant ainsi aux préoccupations des entreprises concernant la confiance et la responsabilité.
Avec Document AmplifAler, conçu à partir du portefeuille de produits IBM watsonx®, Tech Mahindra aide les entreprises à transformer les workflows contenant de nombreux documents en processus intelligents et automatisés, pour gagner en efficacité, en précision et en rapidité. En combinant l’IA avancée avec la gouvernance intégrée, leurs clients obtiennent des résultats plus rapides tout en maintenant un contrôle et une conformité totale.
Les clients de Tech Mahindra ont obtenu des résultats commerciaux tangibles dans tous les secteurs :
En intégrant watsonx.governance, chaque résultat de l’IA de Document AmplifAler est transparent et explicable, ce qui permet à ces entreprises d’adopter l’IA en toute confiance, de répondre aux attentes réglementaires et de développer l’innovation de manière responsable. Ensemble, Tech Mahindra et IBM aident les clients de Tech Mahindra à exploiter tout le potentiel d’une IA de confiance pour transformer la façon dont les entreprises mènent leurs activités.
De l’intégration des clients d’entreprise à la révision des contrats et à la réconciliation des factures, Document AmplifAler aide ses clients dans tous les secteurs à accélérer les décisions, à accroître l’efficacité opérationnelle et à découvrir des informations cachées dans leurs données. Tech Mahindra et IBM ont construit bien plus qu’une solution : ils ont créé un centre d’excellence en IA (CoE) commun, formé plus de 500 praticiens et font continuellement progresser l’adoption d’une IA de niveau entreprise qui est évolutive, sécurisée et prête pour l’avenir.
Tech Mahindra propose des services de conseil en technologies et des solutions numériques aux entreprises mondiales de tous les secteurs, permettant une transformation à grande échelle à une vitesse inégalée. Ils comptent plus de 148 000 professionnels répartis dans plus de 90 pays, au service de plus de 1 100 clients dans le monde entier. L’entreprise propose un large éventail de services, incluant le conseil, les technologies de l’information, les applications d’entreprise, les services de processus métier, les services d’ingénierie, les services réseau, l’expérience client et la conception, l’IA et l’analytique, ainsi que les services cloud et infrastructures. C’est la première entreprise indienne au monde à avoir reçu le sceau Terra Carta de la Sustainable Markets Initiative, qui récompense les entreprises internationales qui jouent un rôle actif dans la création d’un avenir positif pour le climat et la nature. Tech Mahindra fait partie du groupe Mahindra, fondé en 1945, l’une des fédérations d’entreprises multinationales les plus importantes et les plus admirées.
Mettez en œuvre l’IA générative sur le cloud hybride avec rapidité, évolutivité et confiance.
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM, le logo IBM, Granite, IBM watsonx, watsonx.ai et watsonx.governance sont des marques d’IBM Corp. enregistrées dans de nombreux pays.
Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.