Avec Document AmplifAler, conçu à partir du portefeuille de produits IBM watsonx®, Tech Mahindra aide les entreprises à transformer les workflows contenant de nombreux documents en processus intelligents et automatisés, pour gagner en efficacité, en précision et en rapidité. En combinant l’IA avancée avec la gouvernance intégrée, leurs clients obtiennent des résultats plus rapides tout en maintenant un contrôle et une conformité totale.

Les clients de Tech Mahindra ont obtenu des résultats commerciaux tangibles dans tous les secteurs :

Secteur de l’énergie : augmentation de 30 % de la productivité des analystes juridiques grâce à la recherche et à la synthèse de documents alimentées par l’IA





Édition : réduction de 70 % du temps de préparation des dossiers clients, permettant une interaction client plus rapide et des expériences d’apprentissage améliorées.





Télécommunications : plus de 500 000 GBP d’économies annuelles grâce à l’optimisation du traitement des documents, de la gestion des requêtes et de l’organisation des données.





Services financiers : gains d’efficacité significatifs dans l’intégration des clients et les workflows de paiement, réduisant l’extraction manuelle des données de 50 % à 70 %

En intégrant watsonx.governance, chaque résultat de l’IA de Document AmplifAler est transparent et explicable, ce qui permet à ces entreprises d’adopter l’IA en toute confiance, de répondre aux attentes réglementaires et de développer l’innovation de manière responsable. Ensemble, Tech Mahindra et IBM aident les clients de Tech Mahindra à exploiter tout le potentiel d’une IA de confiance pour transformer la façon dont les entreprises mènent leurs activités.

De l’intégration des clients d’entreprise à la révision des contrats et à la réconciliation des factures, Document AmplifAler aide ses clients dans tous les secteurs à accélérer les décisions, à accroître l’efficacité opérationnelle et à découvrir des informations cachées dans leurs données. Tech Mahindra et IBM ont construit bien plus qu’une solution : ils ont créé un centre d’excellence en IA (CoE) commun, formé plus de 500 praticiens et font continuellement progresser l’adoption d’une IA de niveau entreprise qui est évolutive, sécurisée et prête pour l’avenir.