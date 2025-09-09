Target Group améliore ses performances, sa fiabilité et sa sécurité grâce à la plateforme IBM Power
Target Group est l’un des principaux fournisseurs de services d’externalisation des processus métier dans des secteurs tels que les services financiers, le gouvernement ou encore les assurances. À mesure que la clientèle de l’entreprise s’est développée et que les workloads se sont intensifiés, son infrastructure informatique existante a commencé à montrer des signes de fatigue. Les systèmes avaient du mal à répondre aux exigences croissantes en matière de performances, ce qui augmentait le risque de temps d’arrêt, ralentissait le traitement et engendrait des failles de sécurité potentielles.
Pour une entreprise dont la réputation repose sur la fourniture de services sécurisés et disponibles en permanence, ce problème constituait une menace sérieuse. Target Group avait besoin d’une infrastructure moderne et évolutive, capable de gérer la demande croissante, de garantir une haute disponibilité et de répondre à des exigences de sécurité strictes, le tout sans perturber les opérations en cours.
des performances des systèmes par rapport à l’infrastructure précédente
des temps de traitement par lots, accélérant la prestation des services
soit une disponibilité quasi continue pour les clients
avec aucune violation réussie au cours des 12 derniers mois
Afin de moderniser son infrastructure, la société Target Group s’est associée à Recarta IT, un partenaire commercial IBM, pour mettre en œuvre la plateforme IBM Power10 dans une configuration de cloud privé. La solution, intitulée IBM Power Private Cloud with Shared Utility Capacity, a permis de mettre en place un dimensionnement dynamique en fonction de la charge de travail en temps réel. Elle comprenait également un stockage IBM FlashSystem 7300 en grappe et IBM SAN Volume Controller afin de garantir une haute disponibilité et une gestion transparente des données.
La migration a été planifiée avec soin afin de minimiser les perturbations, et les résultats ont été immédiats : le nouvel environnement a offert des performances près de trois fois supérieures à celles des systèmes précédents et a réduit les temps de traitement par lots de 40 %. Grâce à sa redondance intégrée, son démarrage sécurisé et son chiffrement, la solution a apporté à la société Target Group la résilience et la sécurité dont elle avait besoin pour prendre en charge en toute confiance ses workloads critiques.
Suite à la modernisation de son infrastructure, Target Group bénéficie désormais d’un niveau de performances, de temps de fonctionnement et de sécurité nettement supérieur. La disponibilité à « six neuf » de la plateforme IBM Power (99,9999 %)1 contribue à garantir une prestation de services ininterrompue, ce qui est essentiel pour les clients qui dépendent d’opérations continues.
En conséquence, Target Group a pu :
« Travailler avec Target sur ce projet stratégique a démontré la force de notre partenariat. Nous nous félicitons d’avoir mené à bien ce projet dans les délais, dans le respect du budget et avec un minimum de perturbations pour l’activité. » – Phil Hyams, directeur des ventes mondiales, Reccarta IT
Après le déploiement réussi de la plateforme IBM Power10, Target Group a lancé trois nouvelles initiatives de preuve de concept avec IBM. Ces initiatives visent à tirer parti de la dynamique de la transformation initiale et à explorer de nouvelles opportunités en vue d’optimiser les performances, l’évolutivité et la prestation de services. Cette collaboration reflète la confiance que Target Group accorde à IBM en tant que partenaire d’innovation à long terme.
Target Group, une société du groupe Tech Mahindra, est spécialisée dans l’externalisation des processus métier et la transformation numérique. Basée au Royaume-Uni, elle compte parmi ses clients plus de 30 grandes entreprises des secteurs financier et public. Target Group gère 17 milliards de livres sterling d’actifs et 19 millions de comptes client. Forte de plus de 45 ans d’expérience, la société fournit des solutions réglementées par la Financial Conduct Authority (FCA) qui rationalisent les opérations et améliorent l’expérience client.
Recarta IT est un partenaire commercial IBM primé, spécialisé dans la conception, le déploiement et la gestion d’environnements de serveurs et de stockage d’entreprise. Avec une clientèle mondiale comprenant plus de 300 entreprises dans le secteur public, des services financiers, de la fabrication et de la vente au détail, Recarta IT fournit des solutions d’infrastructure vitales, en mettant l’accent sur la résilience, la conformité et la performance. La société est reconnue pour son expertise approfondie dans le domaine du cloud hybride et des workloads d’IA, et accompagne ses clients opérant dans divers environnements réglementaires et géographiques.
Placer l’innovation et la performance au bon endroit
