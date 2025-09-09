Target Group est l’un des principaux fournisseurs de services d’externalisation des processus métier dans des secteurs tels que les services financiers, le gouvernement ou encore les assurances. À mesure que la clientèle de l’entreprise s’est développée et que les workloads se sont intensifiés, son infrastructure informatique existante a commencé à montrer des signes de fatigue. Les systèmes avaient du mal à répondre aux exigences croissantes en matière de performances, ce qui augmentait le risque de temps d’arrêt, ralentissait le traitement et engendrait des failles de sécurité potentielles.

Pour une entreprise dont la réputation repose sur la fourniture de services sécurisés et disponibles en permanence, ce problème constituait une menace sérieuse. Target Group avait besoin d’une infrastructure moderne et évolutive, capable de gérer la demande croissante, de garantir une haute disponibilité et de répondre à des exigences de sécurité strictes, le tout sans perturber les opérations en cours.