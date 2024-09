System Research, un intégrateur de systèmes implanté à Nagoya, au Japon, recherchait des informations dans ses documents internes. Un processus difficile et chronophage car il lui était impossible de recouper les données, et les résultats n’étaient pas conformes aux attentes. Souvent, les employés peinaient à retrouver les documents souhaités et se voyaient obligés de se tourner vers leurs superviseurs ou leurs collègues pour connaître les mots-clés à utiliser ou obtenir des conseils de recherche.