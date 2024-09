La promesse de belles économies, la réduction des exigences administratives et la simplicité de l’évolutivité : autant de facteurs qui rendent les stratégies cloud attrayantes pour les entreprises de toute taille. Mais avant de laisser derrière elles leur infrastructure sur site, les entreprises ont besoin de l’assurance que leurs systèmes métier critiques peuvent fonctionner sans problème dans le cloud 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Grimaldo del Solar, directeur régional de Sypsoft360, explique : « L’objectif de Sypsoft360 est d’aider les entreprises de taille moyenne à déployer SAP Business One afin de soutenir leurs activités. Nous nous sommes rendu compte que la majorité de nos clients et prospects étaient intéressés par les services basés sur le cloud, et nous avons voulu prendre de l’avance sur nos concurrents en étant les premiers à commercialiser une offre spécialisée de services gérés dédiée à SAP Business One ».

Sypsoft360 a commencé à développer son offre de services gérés en s’appuyant sur une plateforme de cloud public bien connue. L’entreprise a rapidement rencontré des problèmes qui l’ont incitée à rechercher une alternative. L’un des principaux problèmes de Sypsoft360, c’est qu’il était bloqué par son ancien fournisseur de cloud dans des contrats semestriels, qui l’obligeaient à répliquer cette pratique auprès de ses propres clients, sous peine de se retrouver sans rien en cas d’annulation.

M. Del Solar poursuit : « En plus de limiter notre capacité à proposer des contrats flexibles, les tarifs de notre fournisseur précédent étaient élevés et imprévisibles, nous empêchant d’offrir des frais compétitifs. Aucun support local n’était proposé. Nous devions donc parcourir leurs pages d’assistance en ligne en long en large et en travers en cas de problème. Nous avons commencé à chercher un nouveau fournisseur qui pourrait nous offrir une plus grande flexibilité et un support plus réactif ».