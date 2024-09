La solution est désormais en pleine phase de production et tout le monde est satisfait du succès du projet de modernisation. Avec une couche de sécurité intégrée, l’équipe est bien mieux à même de gérer la sécurité de l’ensemble de l’organisation. La vitesse a également été considérablement améliorée. Les temps de réponse sont passés de plus de trois secondes à seulement 600 millisecondes. Cette amélioration se traduit par un meilleur service client, un facteur clé de différenciation dans le secteur très concurrentiel des fonds de pension au Pérou.

Le développement et le déploiement de nouvelles applications cloud sont également devenus plus rapides et plus faciles grâce à la nouvelle plateforme d’intégration basée sur les conteneurs. SURA Peru peut désormais déployer une nouvelle application en moins de la moitié de temps qu’auparavant. Et ce n’est que le début. M. Candela explique : « Chaque nouvelle API que nous développons peut être exploitée et redéployée pour d’autres services, ce qui signifie que nous allons encore gagner en rapidité et en efficacité. » Ensemble, ces capacités permettront à SURA Peru de devenir dans un avenir proche une entreprise entièrement basée sur des API.

La solution IBM Cloud Pak a permis de moderniser l’infrastructure d’applications sur site de SURA Peru tout en accélérant les processus et en renforçant la sécurité. Et lorsque les réglementations et les capacités le permettront, la solution aidera SURA Peru à passer au cloud avec la flexibilité, l’évolutivité et le soutien que M. Bravo-Mejia et son équipe attendent désormais. « Nous sommes impatients de commencer cette aventure », explique M. Bravo-Mejia, « et nous sommes ravis d’avoir IBM à nos côtés. »