Dans un premier temps, SPL cherchait à numériser et à automatiser les principaux workflows, en particulier le traitement des commandes, qui reposait sur les e-mails et la saisie manuelle des données. En outre, avec la hausse des ventes et des volumes de production, le traitement des rapports financiers prenait trop de temps, ce qui limitait la capacité de gestion. Sur le plan technique, avec un encombrement des centres de données, une consommation d'énergie et des workloads de maintenance informatique en hausse, la pression s'est accrue afin de réduire les frais généraux, alors même que le désir de disposer de nouvelles capacités augmentait.

Pour relever ces défis, la SPL a décidé de déployer une nouvelle infrastructure informatique conçue pour atteindre ses objectifs en matière de capacité, d'aptitude et de flexibilité. Parallèlement, l'entreprise a choisi de faire passer ses applications SAP existantes de SAP ECC à SAP S/4HANA, offrant ainsi des opérations commerciales entièrement intégrées qui pourraient contribuer à gagner en efficacité et à soutenir ses objectifs de croissance.

Hemant Pandit note que : « Là où d'autres fournisseurs proposaient plusieurs serveurs pour prendre en charge nos workloads SAP, IBM a montré que ses solutions pouvaient héberger nos workloads de production, nos applications, notre base de données et un environnement de développement sur un seul serveur. Cette approche nous a permis de réduire considérablement l'encombrement de notre centre de données et de simplifier la gestion de nos systèmes informatiques. Ayant adopté l'infrastructure IBM System i depuis plus de dix ans, nous savions également que nous pouvions faire confiance à IBM pour nous fournir les solutions durables, fiables et flexibles dont nous avions besoin pour développer notre activité ».

SPL a mis en œuvre ses nouvelles solutions SAP S/4HANA sur un seul serveur IBM Power Systems S824 exécutant SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (lien externe à ibm.com). Pour optimiser l'utilisation du serveur, SPL a recours à IBM PowerVM® pour créer plusieurs environnements virtuels, adaptés à chaque application.

Isha Raina précise que : « Nous avons décidé d'exécuter nos applications SAP sur SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications, car cela nous permettrait de garantir des performances optimales et constantes et de protéger nos systèmes contre les temps d'arrêt inopinés. Associé à la fonctionnalité Virtual Persistent Memory d'IBM PowerVM, le système d'exploitation SUSE nous aide à redémarrer rapidement nos systèmes à la suite de l'application de correctifs et de mises à jour. »

SPL a également déployé IBM FlashSystem® 5000 pour stocker les données de sauvegarde de SAP S/4HANA ainsi que d'autres données d'application critiques, y compris les e-mails et les données de fichiers non structurés. Pour accroître la résilience, SPL a installé un commutateur SAN Cisco MDS 16 Go parallèlement au réseau de stockage IBM.

Hemant Pandit poursuit : « Nous avons été impressionnés par le stockage IBM FlashSystem ; il sauvegarde notre grande base de données SAP S/4HANA incroyablement rapidement, ce qui dégage du temps pour mettre en œuvre des sauvegardes de système plus fréquentes, renforçant ainsi la continuité des activités. Le commutateur Cisco MDS améliore la résilience du système en réduisant les points de défaillance dans notre environnement de stockage, tout en nous fournissant jusqu'à 12 ports pour connecter des périphériques supplémentaires, ce qui facilite l'évolutivité de notre stockage en cas de besoin d'augmentation de la capacité. »

Isha Raina poursuit : « Sachant qu'IBM et Cisco travaillent en étroite collaboration en tant que partenaires stratégiques, nous étions convaincus que les solutions et l'expertise combinées des deux entreprises offriraient les meilleurs résultats pour SPL à long terme et contribueraient à faire prospérer notre entreprise. »

Pour accélérer la mise en œuvre, SPL a fait appel à son partenaire commercial de longue date Intellect Bizware, qui a aidé l'entreprise à configurer et à déployer les services SAP S/4HANA. IBM Systems Lab Services a également aidé SPL à déployer et à configurer les dispositifs IBM Power System S824 et IBM FlashSystem 5000 afin d'optimiser leurs performances.

Isha Raina déclare que : « L'équipe IBM Systems Lab Services a pris le temps de bien cerner notre infrastructure unique et a travaillé en étroite collaboration avec notre partenaire Intellect Bizware pour faire en sorte que notre matériel IBM soit opérationnel le plus rapidement possible. IBM Systems Lab Services a fait un excellent travail en rassemblant toutes les données nécessaires à la mise à niveau du matériel, en nous aidant à mettre en œuvre les meilleures pratiques lors de l'installation, en s'assurant que toutes nos exigences étaient satisfaites et en veillant à ce que la mise en œuvre se déroule sans encombre. »

Avec le soutien d'IBM et d'Intellect Bizware, SPL a réussi à migrer son environnement SAP vers SAP S/4HANA en trois mois, puis a mis en service les nouvelles solutions IBM et SAP après une période de test utilisateur qui a duré un mois.