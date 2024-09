Fondée en 1999 en Nouvelle-Zélande et cotée à l’Australian Securities Exchange (ASX) en 2018, Straker (lien externe à ibm.com) est l’un des principaux fournisseurs de services d’automatisation, de vérification et de traduction de contenu pilotés par l’IA. Avec l’acquisition de sociétés internationales et le traitement de plus d’un million de tâches de traduction, Straker est parvenu à combiner l’IA à l’expertise humaine pour servir les entreprises mondiales dans plus de 120 langues depuis plus de 20 ans.