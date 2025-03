Pour relever leurs défis, assurer le soutien continu des populations concernées et améliorer l'efficacité opérationnelle, l'OIS a choisi IBM Instana Observability, une solution de pointe pour la surveillance des performances des applications (APM) et l'observabilité. IBM Customer Success a travaillé aux côtés de l'OIS dans leur parcours avec Instana. L'OIS et Customer Success ont contribué à améliorer l'efficacité opérationnelle en intégrant les fonctionnalités d'Instana dans leur plateforme robuste existante, optimisée par la technologie Java EE, et fonctionnant sur des serveurs IBM Power, un environnement d’exécution d’applicationIBM WebSphere Liberty et des bases de données IBM DB2.

Instana a fourni une visibilité holistique de bout en bout, couvrant toute l'architecture d'eXPRS et s'étendant à ses performances, de la logique d'application aux paramètres matériels sous-jacents. De plus, les fonctionnalités de découverte automatisées d'Instana ont facilité l'assimilation rapide des nouvelles mises à jour et des intégrations de composants. Ses capacités de mappage ont permis à l'OIS d'intégrer rapidement les améliorations d'eXPRS et leurs dépendances, offrant ainsi une vue complète des performances de l'application.

L'analyse en temps réel de la plateforme, avec une capture de 100 % des données et des mécanismes de notification immédiate, a considérablement réduit le temps moyen de détection (MTTD) et le temps moyen de résolution (MTTR), améliorant ainsi les capacités d'analytique et d'alerte. Cela a permis aux équipes de l'OIS d'identifier rapidement les problèmes de performance et d’y répondre de manière proactive. En outre, les fonctionnalités de collaboration d'Instana ont facilité la communication et le partage de connaissances essentielles, favorisant l’échange d'informations entre les équipes informatiques, brisant ainsi les silos et améliorant la productivité globale des équipes IT.

De plus, Instana a intégré des modèles algorithmiques adaptatifs qui affinent continuellement les paramètres de seuil, permettant de prévenir les risques imminents et d'améliorer la réactivité de l’organisation. Cette observabilité accrue et l’optimisation des protocoles administratifs pour l’OIS ont directement conduit à une satisfaction exceptionnelle des consommateurs. En déployant des solutions modernes conçues pour améliorer la visibilité et le contrôle, l'OIS a réussi à naviguer avec compétence dans des environnements technologiques complexes, renforçant ainsi son engagement à fournir des services exemplaires et efficaces au secteur public.