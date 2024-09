Singapore Exchange Limited

Avec la solution IBM Cloud Private en place, SGX transforme ses opérations de développement et adopte une méthodologie agile. « Depuis des années, nous avons adopté une approche traditionnelle du cycle de vie du développement logiciel (SDLC) et nous sommes maintenant prêts pour le développement agile », explique Tiew Hin. « Nous voulions permettre à nos développeurs de travailler rapidement et facilement, sans compromettre la sécurité et la stabilité. IBM Cloud Private nous offre le cadre dont nous avons besoin. »

En offrant un environnement de développement unifié, la plateforme IBM Cloud Private rassemble les développeurs de l'entreprise et prend en charge un pipeline pour une livraison DevOps rapide. « Avec IBM Cloud Private, nous améliorerons la vitesse de l'ensemble de notre processus grâce à l'Auto-Scaling et à la facilité de récupération », déclare Tiew Hin. « Nous donnerons à nos développeurs plus de contrôle et accélérerons le délai de mise sur le marché. »

La solution IBM Cloud Private offre une plus grande flexibilité, tout en respectant les paramètres de sécurité exigés par SGX. « IBM Cloud Private fournit essentiellement un cloud pour l'usage interne de SGX », explique Sng. « L'entreprise peut être agile, mais c'est une solution sur site qui rassemble les besoins du SGX. »

De plus, la solution IBM Cloud Private est conçue pour aider les équipes de développement SGX à créer des applications conformes aux normes de sécurité du secteur. « Avec IBM Cloud Private, IBM propose réellement une feuille de route pour le développement de solutions basées sur les exigences de préparation PCI [industrie des cartes de paiement] et les références CIS [Center for Internet Security] », déclare Sng. « D'autres fournisseurs demandent à leurs clients d'ajouter des outils externes pour assurer la conformité en matière de sécurité. »