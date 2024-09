Séduites par sa capacité à réduire les coûts, à renforcer l’évolutivité et à stimuler l’innovation, de plus en plus d’entreprises cherchent à transférer dans le cloud les systèmes centraux sur lesquels s’appuie leur activité. Résultat : la concurrence s’intensifie pour les fournisseurs de cloud, et il est donc essentiel de veiller à ce que leurs services gérés offrent la fiabilité, la flexibilité et l’évolutivité dont ont besoin leurs clients.

Pour saisir les opportunités de croissance créées par l’augmentation de la demande en cloud computing, le fournisseur de services gérés Service Express a décidé d’augmenter sa capacité dans ses services cloud dédiés aux workloads IBM AIX, IBM i, Windows et Linux.

Chris Smith, responsable des ventes chez Service Express, explique : « Les entreprises cherchent de plus en plus à se libérer des coûts et de la charge de gestion associés à l’exécution d’applications centrales en interne et, en même temps, à gagner en flexibilité pour s’adapter aux changements du marché. En fin de compte, ils veulent se concentrer sur la gestion de leur entreprise, et non sur la gestion d’un centre de données.



Il continue : « De la même façon, de nombreuses petites et moyennes entreprises cherchent à développer leurs systèmes avec des technologies de pointe de niveau entreprise, mais souvent, elles n’ont ni les compétences ni les ressources nécessaires pour créer et gérer leur propre infrastructure informatique. »

Service Express a déjà aidé d’innombrables organisations à exploiter la puissance du cloud computing. Il est maintenant prêt à développer et à améliorer son offre IaaS, notamment au moyen de déploiements cloud encore plus rapides et de modèles de tarification plus flexibles.

« Avec un nombre croissant de fournisseurs de services cloud sur le marché, il est essentiel que nous puissions garantir un excellent niveau de service et offrir des conditions avantageuses à nos clients », explique Chris Smith. « Cela implique non seulement de fournir des services ultra-fiables, mais aussi de maintenir la conformité à des réglementations particulièrement strictes en matière de protection des données et de minimiser l’impact de nos opérations sur l’environnement. »