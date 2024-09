En utilisant les outils Watson pour interroger la base de données juridique de QNC, les avocats qui travaillent pour les clients de Prime Legal peuvent effectuer des recherches 40 % plus rapidement qu’avec les méthodes traditionnelles. Ce niveau d’efficacité a permis à Prime Legal de développer sa clientèles et d’augmenter le nombre d’avocats qu’il emploie. En moyenne, plus de 60 clients par heure se connectent à Prime Legal pour des services juridiques, et plus de 1 000 avocats allemands fournissent des services juridiques en ligne par l’intermédiaire du réseau QNC.

Le modèle de données juridiques piloté par Watson créé par QNC pour son portail Prime Legal a eu tant de succès que d’autres cabinets juridiques ont demandé à QNC de les aider à configurer leurs propres versions, avec leurs propres bases de données juridiques propriétaires. « Cela ressemble à un logiciel en tant que service, où les cabinets d’avocats apportent leur expertise et leur propre contenu, mais ils exploitent notre modèle de données juridiques », explique M. Friedmann.

QNC travaille également avec un important développeur allemand de logiciels de gestion de cas pour intégrer Prime Legal dans son offre. « La question n’est pas de savoir si les avocats vont adopter l’IA », affirme M. Friedmann, « mais quand ils vont le faire ».

Avec près de 20 ans d’expérience dans le domaine des technologies juridiques et en tant que pionnier de l’utilisation de l’IA dans le travail des avocats, M. Friedmann a un avis éclairé sur cette technologie. « L’IA ne signifie pas la fin des avocats », précise-il. « Elle leur fournit simplement des outils qui leur épargnent certaines tâches répétitives. De cette façon, ils peuvent passer plus de temps avec les clients, se concentrer sur le service fourni et faire du relationnel. »