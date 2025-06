La Public Safety Savings and Loan Association, Inc. (PSSLAI) a été fondée en 2003 pour servir les employés du Bureau de protection contre les incendies et de la police nationale philippine, ainsi que leurs familles. Avec seulement 300 employés au service de 300 000 membres et gérant un portefeuille d’actifs de plus de 88 milliards de pesos philippins, PSSLAI fait face à certains défis. La confiance est au cœur de sa mission. La transparence et le strict respect des politiques sont essentiels pour garantir un service de premier ordre à ses membres.

Le dirigeant visionnaire de l’association a été l’un des premiers défenseurs d’IBM Cloud, et la plateforme a contribué à soutenir les opérations commerciales de PSSLAI, à élargir son portefeuille de produits et à créer de nouveaux modèles de revenus. Cependant, au fil des ans, le coût de maintenance de la plateforme cloud est devenu de plus en plus difficile à gérer. De plus, le risque de temps d’arrêt compromettait ses accords de niveau de service et avait un impact sur les clients finaux.