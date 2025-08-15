Partenariat IBM® et Microsoft

IBM® et Microsoft sont bien positionnés pour accompagner les clients dans leur parcours de transformation grâce à une approche ouverte et collaborative visant à améliorer les résultats des entreprises.
Ensemble, nous aidons nos clients à mettre en œuvre et à gouverner l’IA générative avec des solutions qui intègrent plusieurs modèles dans des environnements de cloud hybride. Nos équipes sont associées à un solide réseau de partenaires composé de professionnels compétents dans leur secteur et experts en multicloud.
Sur Azure Marketplace, les clients peuvent accéder directement à la liste croissante d’offres IBM SaaS et gérées par le client, notamment ses logiciels d’IA, de cloud et d’automatisation. IBM Consulting propose plus de 80 offres sur la marketplace.
IBM Software—Azure Marketplace
IBM, Neudesic et Nordcloud (acquis par IBM) ont été récompensés pour leur capacité à utiliser la technologie Microsoft afin d’aider les clients à réussir dans le paysage numérique actuel en constante évolution.
IBM, Neudesic et Nordcloud ont atteint la place de finalistes pour leur innovation et leur expertise dans quatre catégories et zones géographiques différentes.
IBM Consulting est spécialisé dans Azure Red Hat OpenShift (ARO). Cet engagement nous a permis d’être reconnus dans sept catégories lors des Microsoft Partner of the Year Awards de cette année, tout en aidant nos clients à simplifier leur parcours de modernisation des applications.
IBM a créé 41 centres de compétences Microsoft dans 170 pays et a porté le nombre de certifications Azure à 39 000. Nos sommes passés à six spécialisations avancées et nous avons obtenu la désignation Expert MSP.
TargetProcess est une solution de gestion agile de projets et de portefeuilles (PPM) flexible et évolutive, conçue pour mettre en œuvre l’agilité à grande vitesse et à grande échelle. Elle offre visibilité, contrôle et informations sur les projets et programmes, permettant aux organisations d’aligner leurs stratégies, de prioriser les initiatives, d’allouer efficacement les ressources et de mesurer les progrès vers les résultats souhaités.
IBM Copilot Runway, nouvelle offre d’IBM Consulting, est conçue pour aider les entreprises à créer, personnaliser, déployer et gérer des copilotes afin d’intégrer l’IA générative de manière fluide dans leurs organisations, d’améliorer la productivité et de stimuler la réussite commerciale.
IBM Maximo Application Suite, proposée sur Microsoft cloud, offre une solution intelligente de gestion des actifs, de surveillance, de maintenance et de fiabilité sur une plateforme unifiée.
IBM Consulting propose une large gamme de services de modernisation d’applications : modernisation en place, modernisation du cloud hybride, modernisation cloud native et modernisation des services de données. En collaboration avec Microsoft, IBM Consulting offre une expertise sur mesure pour accélérer votre modernisation.
Le service cloud natif de détection et de réponse aux menaces (TDR) d’IBM associe Microsoft Sentinel, Microsoft Defender XDR et Microsoft Defender for Cloud à ses technologies de sécurité alimentées par l’IA.
Les modèles d’IA générative engendrent de nouveaux risques et de nouvelles complexités qui nécessitent une gouvernance. watsonx.governance complète les capacités de Microsoft Azure, fournissant les garde-fous nécessaires pour gouverner le cycle de vie des modèles de bout en bout, détecter et atténuer proactivement les risques, et gérer la conformité aux réglementations et normes sectorielles en constante évolution.
IBM, Microsoft et Red Hat permettent à leurs clients de tirer davantage de valeur de l’achat et du déploiement de la technologie IBM sur Microsoft Azure, tout en tenant compte de leurs préférences cloud et de leurs investissements dans les services et compétences Azure natives.
Le portefeuille grandissant de logiciels IBM couvre l’automatisation des données et de l’IA (y compris watsonx), la sécurité et la durabilité, tandis qu’IBM Consulting propose plus de 80 offres.
Les offres IBM Software sont disponibles sur Azure Marketplace en mode SaaS (y compris StreamSets, Apptio Target Process et WebMethods) et en mode géré par le client. Elles sont destinées aux clients cherchant à optimiser leur engagement financier auprès de Microsoft.
IBM s’est étendu à 15 pays et a renforcé sa présence en automatisation logicielle sur Azure Marketplace.
Consultez les offres IBM sur l’Azure Marketplace ou découvrez comment IBM Consulting peut vous aider à accélérer votre parcours vers le cloud hybride et l’IA.