Partenariat IBM® et Microsoft

IBM® et Microsoft sont bien positionnés pour accompagner les clients dans leur parcours de transformation grâce à une approche ouverte et collaborative visant à améliorer les résultats des entreprises.

Ensemble, nous aidons nos clients à mettre en œuvre et à gouverner l’IA générative avec des solutions qui intègrent plusieurs modèles dans des environnements de cloud hybride. Nos équipes sont associées à un solide réseau de partenaires composé de professionnels compétents dans leur secteur et experts en multicloud.