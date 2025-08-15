Partenariat IBM® et Microsoft

Concrétiser les transformations à l’échelle de l’entreprise en accélérant les stratégies de cloud hybride et d’IA.

IBM® et Microsoft sont bien positionnés pour accompagner les clients dans leur parcours de transformation grâce à une approche ouverte et collaborative visant à améliorer les résultats des entreprises.

Ensemble, nous aidons nos clients à mettre en œuvre et à gouverner l’IA générative avec des solutions qui intègrent plusieurs modèles dans des environnements de cloud hybride. Nos équipes sont associées à un solide réseau de partenaires composé de professionnels compétents dans leur secteur et experts en multicloud.
Points forts du partenariat
Plus de 25 offres technologiques IBM sur Azure Marketplace

Sur Azure Marketplace, les clients peuvent accéder directement à la liste croissante d’offres IBM SaaS et gérées par le client, notamment ses logiciels d’IA, de cloud et d’automatisation. IBM Consulting propose plus de 80 offres sur la marketplace.

IBM Software—Azure Marketplace

IBM Consulting—Azure Marketplace
Triple lauréat : Prix Microsoft Partner of the Year 2024

IBM, Neudesic et Nordcloud (acquis par IBM) ont été récompensés pour leur capacité à utiliser la technologie Microsoft afin d’aider les clients à réussir dans le paysage numérique actuel en constante évolution.

  • India Partner of the Year Award - IBM
  • Americas Partner of the Year Award, Infrastructure and Application Innovation - Neudesic
  • Microsoft Finland Azure Migration Modernization Award - Nordcloud
Quadruple finaliste : Prix Microsoft Partner of the Year 2024

IBM, Neudesic et Nordcloud ont atteint la place de finalistes pour leur innovation et leur expertise dans quatre catégories et zones géographiques différentes.

  • Microsoft Modernizing Applications Partner of the Year Award - IBM
  • Denmark GSI Partner of the Year Award - IBM
  • Americas Security Partner of the Year Award - Neudesic
  • Microsoft Migration to Azure Partner of the Year Award - Nordcloud

 
#1 Red Hat GSI

IBM Consulting est spécialisé dans Azure Red Hat OpenShift (ARO). Cet engagement nous a permis d’être reconnus dans sept catégories lors des Microsoft Partner of the Year Awards de cette année, tout en aidant nos clients à simplifier leur parcours de modernisation des applications.

Plus de 39 000 certifications Microsoft

IBM a créé 41 centres de compétences Microsoft dans 170 pays et a porté le nombre de certifications Azure à 39 000. Nos sommes passés à six spécialisations avancées et nous avons obtenu la désignation Expert MSP.

Offrir une valeur commune

Automatisation IBM Copilot Runway Maximo Application Suite Modernisation des applications avec Microsoft Azure Services de cybersécurité watsonx.governance sur Microsoft Azure
Consulter les offres IBM sur Azure Marketplace

IBM, Microsoft et Red Hat permettent à leurs clients de tirer davantage de valeur de l’achat et du déploiement de la technologie IBM sur Microsoft Azure, tout en tenant compte de leurs préférences cloud et de leurs investissements dans les services et compétences Azure natives.
Illustration 3D de couches de verre ondulées roses et violettes.

Le portefeuille grandissant de logiciels IBM couvre l’automatisation des données et de l’IA (y compris watsonx), la sécurité et la durabilité, tandis qu’IBM Consulting propose plus de 80 offres.

Les offres IBM Software sont disponibles sur Azure Marketplace en mode SaaS (y compris StreamSets, Apptio Target Process et WebMethods) et en mode géré par le client. Elles sont destinées aux clients cherchant à optimiser leur engagement financier auprès de Microsoft.
Consultez les offres IBM sur l’Azure Marketplace ou découvrez comment IBM Consulting peut vous aider à accélérer votre parcours vers le cloud hybride et l’IA.

