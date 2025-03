Printus a fait appel à SVA, partenaire commercial d’IBM, pour l'accompagner dans le renouvellement de son infrastructure, avec pour objectif d'atteindre des performances optimales, de garantir l’évolutivité et d'améliorer la disponibilité de ses opérations critiques.

Pour maintenir son niveau de service et de satisfaction client, Printus a mis à niveau son infrastructure informatique, passant du microprocesseur IBM Power8 aux derniers systèmes basés sur le processeur Power10. Dans ce cadre, elle a déployé deux serveurs IBM Power E1080, équipés de 96 cœurs et de 6 To de mémoire. En plus du nouveau matériel, Printus adoptera également la solution IBM PowerVC. PowerVC offre une gestion simplifiée de la virtualisation et des déploiements cloud pour ses environnements IBM AIX et Red Hat Enterprise Linux exécutant des logiciels SAP critiques. Il est particulièrement crucial pour faire fonctionner le système de gestion d’entrepôt SAP sur la base de données IBM Db2, le serveur d’applications IBM WebSphere, ainsi que l’entrepôt de données tournant sur Oracle. Grâce à PowerVC, les équipes peuvent surveiller tous ces environnements et systèmes à partir d’un tableau de bord unique, tant sur site que dans le cloud, et gérer les ressources et équilibrer les charges de travail en fonction des besoins.

Printus a également modernisé son stockage en utilisant IBM Storage FlashSystem 7300 et en actualisant sa bibliothèque de bandes avec 10 lecteurs Linear Tape-Open (LTO), accélérant ainsi les performances du nouvel environnement en réduisant la latence des données et en augmentant l’évolutivité. Avec la fin du support pour son environnement basé sur des processeurs Power8, Printus a évité des coûts élevés de maintenance prolongée en collaborant étroitement avec IBM et SVA pour effectuer une migration rapide et fluide vers Power10. Des sessions de préparation ont été organisées pour réaliser le dimensionnement et mesurer les performances, garantissant ainsi que l’environnement était non seulement adapté aux opérations et workloads actuels, mais aussi dimensionné pour soutenir la croissance future de l’entreprise. Printus a accueilli de nouvelles technologies et innovations, telles que la virtualisation d'identification de port (NPIV) pour les connexions Fibre Channel, les cartes d'interface réseau virtuelles (vNIC) pour améliorer les performances réseau, et les pools d'entreprise IBM Power Enterprise Power 1.0, offrant la flexibilité nécessaire pour déplacer les activations mobiles vers d’autres serveurs au sein du pool. Plus important encore, Printus est désormais équipé d’une plateforme et d’une infrastructure informatique prêtes à prendre en charge sa future migration vers SAP S/4HANA.