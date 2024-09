L’industrie avicole indienne est l’un des secteurs agricoles du pays qui a connu la croissance la plus rapide en seulement quarante ans. Selon les statistiques du Département de l’élevage et de la production laitière, en 2023, la production de volaille a augmenté à pas de géant.1 L’Inde est ainsi le troisième producteur mondial de viande de volaille et d’œufs, avec une production annuelle d’environ 5 millions de tonnes de poulets (en hausse de 4,52 % sur un an) et de 138,4 milliards d’œufs (en hausse d’environ 7 % sur un an). Les investissements dans la reproduction, l’incubation, l’élevage et la transformation du poulet ont entraîné une transformation majeure du secteur en l’espace d’une quarantaine d’années.

Selon une étude de marché d’EMR, le marché indien de la volaille, actuellement évalué à 30,46 milliards de dollars, continuera de se développer à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 8,1 % pour atteindre environ 61,41 milliards de dollars d’ici 2032.2 Avec la croissance et l’expansion continues du secteur, la rationalisation des opérations, leur organisation et l’intégration des processus vont devenir incontournables.