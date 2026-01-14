Oncoclínicas&Co propose des intégrations de services rapides et connectées avec IBM® watsonx
Atteindre une communication personnalisée est un défi pour tout grand réseau de santé, et Oncoclínicas&Co, le plus grand groupe spécialisé en oncologie d’Amérique latine, n’y fait pas exception.
Avec plus de 140 unités et des centaines de milliers de patients par an, le groupe a dû faire face à une gestion des interactions fréquentes et sensibles au facteur temps toujours plus complexe. En effet, les patients s’étaient habitués à l’immédiateté et à l’attention personnelle des soins en clinique. Le problème ? Les canaux numériques, qui n’offraient pas la même expérience. Des systèmes fragmentés et des processus manuels ont créé des retards et des taux de déconnexion élevés, rendant plus difficile le maintien du service fluide et empathique attendu par les patients.
Pour préserver la touche humaine et sa réputation de groupe accessible, Oncoclínicas devait unifier ses communications, automatiser ses tâches routinières et favoriser des connexions plus rapides et plus fiables, sans ajouter de complexité opérationnelle.
« Chez Oncoclínicas&Co, notre mission va au-delà du simple traitement technique. Je crois vraiment que chaque patient mérite non seulement l’excellence clinique, mais aussi des soins humanisés, agiles et attentifs », déclare Paula Soares, responsable de l’expérience patient chez Oncoclínicas&Co.
Oncoclínicas a collaboré avec IBM et le partenaire commercial IBM PROA.AI, un leader brésilien en IA conversationnelle et en automatisation intelligente, pour repenser son modèle d’engagement numérique et offrir une assistance rapide et cohérente sur tous les canaux. Avec l’aide de PROA.AI, Oncoclínicas a intégré l’IA générative et des capacités d’automatisation dans ses canaux numériques. PROA.AI a également aidé le groupe à consolider le portefeuille de produits IBM® watsonx et la pile technologique IBM Cloud Pak® sous un cadre de gouvernance unifié.
La solution tirait parti d’IBM watsonx.ai pour le traitement automatique du langage naturel et l’IA générative. La mise en œuvre comprenait également IBM Cloud Pak for Business Automation avec Robotic Process Automation (RPA) pour l’automatisation des workflows et IBM Cloud Pak for Integration pour unifier WhatsApp, les canaux de chat et de messagerie sous un cadre unique et sécurisé. Oncoclínicas a également mis en place une approche de gouvernance pour aider à répondre aux exigences réglementaires telles que la LGPD brésilienne et pour renforcer la confiance.
L’architecture de la solution permet des réponses en temps réel, une planification automatisée et des mises à jour proactives, contribuant à rationaliser les processus et à améliorer l’engagement à l’échelle. Au-delà des gains d’efficacité, l’initiative a permis de redonner du temps et de la confiance aux interactions, en favorisant un meilleur engagement des patients grâce à la technologie. « Grâce aux efforts de notre équipe et à la mise en œuvre de solutions innovantes, nous avons optimisé les processus et veillé à ce que les patients se sentent soutenus à chaque étape », ajoute Paula Soares.
La solution a eu un impact mesurable sur chaque interaction d’Oncoclínicas.
Réalisée en partenariat avec IBM et PROA.AI, cette transformation montre comment l’IA et l’automatisation peuvent élargir l’accessibilité et la réactivité, en apportant l’immédiateté et le réconfort des interactions en personne à chaque point de contact numérique. « Grâce au dévouement de notre équipe et à la mise en œuvre de solutions innovantes, nous avons pu non seulement optimiser les processus, mais aussi garantir que nos patients se sentent véritablement accueillis et pris en charge à chaque étape de leur traitement », conclut Paula Soares.
Fondé en 2010, Oncoclínicas&Co est le plus grand réseau intégré d’oncologie d’Amérique latine, gérant plus de 140 unités réparties dans 40 villes du Brésil. Le groupe réalise près de 700 000 traitements par an et est reconnu pour associer l’excellence clinique à l’innovation et aux soins centrés sur le patient.
Fondé en 2016 à São Paulo, PROA.AI est un leader brésilien de l’IA conversationnelle et de l’automatisation intelligente. Ses solutions dédiées au service client et à l’orchestration des processus s’appuient sur la technologie IBM, lui permettant d’offrir des expériences en ligne sécurisées, évolutives et humanisées.
