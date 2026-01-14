Atteindre une communication personnalisée est un défi pour tout grand réseau de santé, et Oncoclínicas&Co, le plus grand groupe spécialisé en oncologie d’Amérique latine, n’y fait pas exception.

Avec plus de 140 unités et des centaines de milliers de patients par an, le groupe a dû faire face à une gestion des interactions fréquentes et sensibles au facteur temps toujours plus complexe. En effet, les patients s’étaient habitués à l’immédiateté et à l’attention personnelle des soins en clinique. Le problème ? Les canaux numériques, qui n’offraient pas la même expérience. Des systèmes fragmentés et des processus manuels ont créé des retards et des taux de déconnexion élevés, rendant plus difficile le maintien du service fluide et empathique attendu par les patients.

Pour préserver la touche humaine et sa réputation de groupe accessible, Oncoclínicas devait unifier ses communications, automatiser ses tâches routinières et favoriser des connexions plus rapides et plus fiables, sans ajouter de complexité opérationnelle.

« Chez Oncoclínicas&Co, notre mission va au-delà du simple traitement technique. Je crois vraiment que chaque patient mérite non seulement l’excellence clinique, mais aussi des soins humanisés, agiles et attentifs », déclare Paula Soares, responsable de l’expérience patient chez Oncoclínicas&Co.