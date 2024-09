Avec l’aide d’IBM, Omni Remotes a adopté un ensemble judicieux de solutions et de processus SAP conçus pour s’adapter à la souplesse de ses activités.

« En tant que petite organisation, nous n’avons pas besoin de la plupart des structures mises en place dans les grandes entreprises », explique Miguel Vidal. « C’est pourquoi après la cession, plutôt que de reproduire le système de Philips, nous avons décidé de ne reprendre que les éléments dont nous avions besoin. Nous avons ainsi réussi à reconstruire notre entreprise de fond en comble et à la transformer en une nouvelle entité allégée et très flexible. En nous débarrassant des éléments superflus, nous avons atteint de nouveaux sommets en termes d’agilité. »

Lorsqu’elle faisait partie d’une plus grande entreprise, Omni Remotes exploitait des systèmes distincts pour des domaines tels que l’approvisionnement et la recherche et le développement. L’équipe d’IBM a aidé Omni Remotes à intégrer ces fonctionnalités dans sa configuration SAP, ce qui a permis de simplifier les processus et l’environnement du système.

« Les tendances émergentes, telles que les applications automatisées de gestion des appareils électroménagers et la technologie de l’Internet des objets basée sur des capteurs, vont transformer notre secteur », assure Vijaya Kumar. « Pour garder une longueur d’avance, nous devons disposer d’un département de recherche et développement dynamique et innovant, et être en mesure de commercialiser rapidement nos produits. »

« En intégrant notre fonction de recherche et développement et notre chaîne d’approvisionnement à SAP, nous avons considérablement réduit le temps nécessaire à la réalisation de nos processus clés », ajoute Jean Ong. « Par exemple, il nous fallait environ trois semaines pour mettre en place un nouveau fournisseur, contre seulement une journée aujourd’hui, soit un gain de temps de 93 %. »

« Ces améliorations ont été obtenues grâce à la simplification des processus et à une prise de décision plus intelligente, rendues possibles par la solution conçue par IBM et basée sur les technologies SAP. »

« De même, l’élaboration de rapports stratégiques tels que les présentations de nouveaux produits et les nomenclatures est désormais 40 % plus rapide. La simplicité et la rapidité du développement des produits sont des éléments essentiels si nous voulons rester un leader du marché en matière de R&D et d’innovation. »

« A mesure que nous nous améliorons dans ces domaines, nous espérons accélérer nos délais de mise sur le marché, ce qui nous permettra de saisir de nouvelles opportunités de croissance et, en fin de compte, de proposer encore plus rapidement de nouveaux produits à nos clients. »

Omni Remotes a également mis en place des contrôles rigoureux dans le cadre de son processus d’achat, afin de n’accepter que des marchandises provenant de fournisseurs réputés, à des prix convenus qui ne peuvent être ni ajustés ni modifiés une fois l’accord confirmé. Ces précautions contribuent à améliorer la qualité des produits finis, à accroître la satisfaction client et à réduire les risques liés aux achats.

De plus, en éliminant le besoin d’applications supplémentaires, la consolidation vers des solutions SAP intégrées permet à Omni Remotes de réduire le coût total de possession de son environnement informatique.

L’élargissement de la portée de l’environnement SAP a également eu des retombées positives pour l’équipe des finances.

« Lorsque nous faisions partie d’une plus grande entreprise, les données financières étaient réparties entre plusieurs systèmes disparates », explique Jean Ong, responsable SIOP chez Omni Remotes. « Pour avoir une vue d’ensemble des chiffres, notamment concernant les coûts et les ventes, nous devions compiler manuellement les données provenant des différents systèmes et les reformater jusqu’à ce que nous obtenions les informations que nous voulions. »

« Ce processus prenait beaucoup de temps et le recours massif au travail manuel présentait un risque d’erreur important. Désormais, toutes les informations financières sont regroupées dans un seul système. Nous n’avons ainsi plus besoin de transférer manuellement ces données, ce qui nous a permis de réduire de 50 % le temps consacré à la consolidation financière. »

Avec environ 200 nouveaux modèles créés chaque année, ces contrôles financiers sont particulièrement importants pour Omni Remotes. Le fait de connaître les coûts d’investissement et de production permet en effet à l’entreprise de fixer correctement le prix de ses produits, de réaliser les marges souhaitées et de gérer les capitaux de manière plus efficace.

« Par ailleurs, nous pouvons facilement extraire des chiffres en temps réel et obtenir une vue d’ensemble de ce qui se passe sur nos différents sites, tant au niveau des données financières que de notre chaîne d’approvisionnement. Ces informations constituent la base d’une prise de décision plus intelligente. Nous pouvons par exemple vérifier les niveaux de stock par rapport à la demande et apporter les ajustements nécessaires. De même, nous pouvons obtenir des informations sur certains aspects, tels que les coûts de production et la répartition des coûts, afin d’avoir une vision plus claire de notre activité. »

Des données de meilleure qualité et une plus grande transparence aident Omni Remotes à exercer son activité de manière plus intelligente.

« Par le passé, il nous est arrivé de rencontrer des problèmes d’inadéquation entre les registres d’inventaire et le stock réellement présent dans l’entrepôt », précise Miguel Vidal. « Nous avions aussi parfois des problèmes liés à une mauvaise visibilité de la chaîne d’approvisionnement. Par exemple, il arrivait qu’une division régionale réduise la quantité d’une commande interne, mais comme l’équipe de production n’était pas mise au courant, elle continuait à produire et nous nous retrouvions avec un stock excédentaire. »

« Maintenant que SAP nous offre une vision unique de la situation réelle, de telles erreurs sont beaucoup moins susceptibles de se produire. Finalement, la suppression de ce type d’erreurs nous aide à réduire le gaspillage et à garantir l’efficacité de nos opérations. »

« En outre, l’amélioration de la précision des stocks nous permet de proposer un meilleur service client, car nous pouvons indiquer de manière plus fiable à nos clients si les produits qu’ils désirent sont en stock. »

Forte de son succès, Omni Remotes prévoit de déployer SAP S/4HANA pour ses services logistiques et financiers. Son objectif est de tirer parti de l’interface utilisateur intuitive de la plateforme et des analyses approfondies destinées aux décideurs. Les responsables pourront par exemple suivre les performances des ventes grâce à une vue d’ensemble des chiffres et à des analyses approfondies permettant de voir les résultats dans chaque pays ou région.

A l’avenir, Omni Remotes prévoit d’exploiter la technologie mobile. Plus précisément, l’entreprise entend tirer parti des applications SAP Fiori disponibles avec SAP S/4HANA afin de fournir aux décideurs et aux commerciaux un accès mobile aux données. La visibilité des données critiques sera ainsi renforcée et l’entreprise pourra accélérer certains processus (comme les approbations).

Dans le cadre de son développement dans ces nouveaux domaines et du déploiement d’autres offres SAP innovantes, Omni Remotes pourra compter sur la fiabilité et les hautes performances des IBM Cloud Bare Metal Servers. Grâce à la technologie SAP et aux fonctionnalités d’IBM Cloud, Omni Remotes bénéficiera d’une évolutivité optimale à mesure qu’elle se développera dans de nouveaux pays et qu’elle proposera de nouveaux produits.

« Nous avons opéré une transformation complète de nos activités et nous en sommes ressortis plus légers, plus intelligents et plus agiles », conclut Miguel Vidal. « Nous n’aurions jamais pu le faire sans le soutien exceptionnel d’IBM, le service de haute qualité des IBM Cloud Bare Metal Servers et la technologie de pointe de SAP. »