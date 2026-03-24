Construire une base solide pour des opérations intelligentes

Dans un marché dominé par la précision et la rapidité, même de petites inefficacités peuvent avoir de grandes conséquences. Oiki, l’un des principaux producteurs et distributeurs d’aciers inoxydables et d’alliages spéciaux, s’est rendu compte que son processus de gestion des commandes avait besoin d’être amélioré pour mieux se concentrer sur les enjeux stratégiques plutôt que de s’enliser dans les tâches administratives. La plupart des commandes client arrivaient par e-mail, ce qui obligeait les représentants commerciaux à interpréter manuellement les messages et à rechercher des détails dans les systèmes internes. Ce workflow répétitif prenait un temps précieux et retardait les réponses, ce qui limitait l’évolutivité et la satisfaction des clients.

Si le processus ne présentait pas de risque opérationnel immédiat, il représentait une occasion manquée d’efficacité et de croissance. L’opportunité était claire : transformer un processus manuel en un workflow rationalisé et intelligent qui améliore l’efficacité et l’expérience du client.